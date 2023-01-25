Бадюков о Кокореве во главе «Сочи»: «Проанализируем по окончании чемпионата, кто поведет команду в новый сезон»

поделился мыслями о тренере «Сочи» Дмитрии Кокореве.

Клуб потерял шансы на выход в плей-офф, уступив 22 января «Спартаку» (0:2). Кокорев является исполняющим обязанности главного тренера «Сочи».

«Дмитрий Александрович не первый год работает и в нашей системе, и в системе сборной России, пришло время дать ему шанс для самостоятельной работы на высоком уровне.

Как это ни странно, но у него сейчас самое благоприятное время: он не будет находиться под огромным давлением, ему не надо заглядывать в турнирную таблицу. У него, как говорится, развязаны руки. Надо просто постараться вместе с ребятами достойно завершить сезон и в оставшихся матчах как можно чаще радовать болельщиков.

Будем открывать новые имена не только среди игроков, но и среди тренеров. У Дмитрия Кокорева есть возможность спокойно внедрить ту систему игры, которую мы все хотим видеть в дальнейшем. А после окончания чемпионата все тщательно проанализируем и поймем, кто поведет команду в новый сезон», – сказал заместитель гендиректора по хоккейным операциям «Сочи».

«Сочи» первым в КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф