Бадюков о Кокореве во главе «Сочи»: «Проанализируем по окончании чемпионата, кто поведет команду в новый сезон»

Теги Алексей Бадюков КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи ТАСС Хоккей

Алексей Бадюков поделился мыслями о тренере «Сочи» Дмитрии Кокореве.

Клуб потерял шансы на выход в плей-офф, уступив 22 января «Спартаку» (0:2). Кокорев является исполняющим обязанности главного тренера «Сочи».

«Дмитрий Александрович не первый год работает и в нашей системе, и в системе сборной России, пришло время дать ему шанс для самостоятельной работы на высоком уровне.

Как это ни странно, но у него сейчас самое благоприятное время: он не будет находиться под огромным давлением, ему не надо заглядывать в турнирную таблицу. У него, как говорится, развязаны руки. Надо просто постараться вместе с ребятами достойно завершить сезон и в оставшихся матчах как можно чаще радовать болельщиков.

Будем открывать новые имена не только среди игроков, но и среди тренеров. У Дмитрия Кокорева есть возможность спокойно внедрить ту систему игры, которую мы все хотим видеть в дальнейшем. А после окончания чемпионата все тщательно проанализируем и поймем, кто поведет команду в новый сезон», – сказал заместитель гендиректора по хоккейным операциям «Сочи».

«Сочи» первым в КХЛ потерял шансы на выход в плей-офф

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Ковалёв
Ответ Виктор Кузьмин
В Вхл!Удачи.
Это еще не точно. Это их первый провальный сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Бадюков, тебе-то зачем этот позор?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Кузьмин
В Вхл!Удачи.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий