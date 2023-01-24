Коньков о КХЛ: «Чемпионат очень интересный. Интрига есть и на Западе, и на Востоке»

поделился мыслями о выступлении « » в нынешнем сезоне.

«Оценивать выступление «Барыса» в текущем сезоне мы будем по его итоговому результату. На сегодняшний день команда продолжает бороться за попадание в плей-офф. Каждая команда сталкивается со сложностями. Это кадровые проблемы, поиск сочетаний, травмы.

Если «Барыс» попадет в плей-офф и пройдет первый раунд, все скажут: «О, как же здорово он сыграл!» Если у него не получится это сделать, оценка за сезон будет неудовлетворительной.

Сейчас команда продолжает борьбу, все итоги подведем весной. Любому коллективу хочется быть лидером, но это идеальная ситуация. Не все клубы с этим справляются. Самое главное, что у «Барыса» сохраняются шансы.

Интрига есть и на Западе, и на Востоке. Если сравнивать с прошлыми сезонами, то у нас только « » и « » не попадают в плей-офф. Хотя, у китайцев еще остаются теоретически шансы.

Чемпионат у нас очень интересный, поэтому оценивать шансы команд на попадание в плей-офф не совсем корректно», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина.