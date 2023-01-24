Матвей Мичков: «Благодарен СКА, что дал мне поиграть, набраться опыта в КХЛ, отправив в аренду»
Матвей Мичков поделился впечатлениями от игры за «Сочи».
18-летний нападающий выступает за клуб на правах аренды из СКА.
– Около месяца прошло с момента перехода в «Сочи». Как оцените этот период для себя?
– Конечно, очень здорово, что мне так доверяют. Круто, что много играю. Стараюсь в каждом матче выкладываться на максимум, оправдывать тренерское доверие – это моя главная задача. И еще моя главная задача, чтобы команда выигрывала. Надо делать все возможное для этого.
– По сравнению с матчами КХЛ в составе СКА такое количество игрового времени – глоток свежего воздуха?
– Да, когда дают играть максимально возможное количество времени, то совсем по-другому получается проявлять себя. Поэтому благодарен СКА и всей его системе, что дали мне такую возможность, отправив в аренду. Дали поиграть, набраться опыта в КХЛ.
Выхожу на каждую игру с хорошим настроем. И это помогает показывать свои лучшие качества, – сказал нападающий «Сочи».
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