Матвей Мичков: «Благодарен СКА, что дал мне поиграть, набраться опыта в КХЛ, отправив в аренду»

поделился впечатлениями от игры за « ».

18-летний нападающий выступает за клуб на правах аренды из СКА.

– Около месяца прошло с момента перехода в «Сочи». Как оцените этот период для себя?

– Конечно, очень здорово, что мне так доверяют. Круто, что много играю. Стараюсь в каждом матче выкладываться на максимум, оправдывать тренерское доверие – это моя главная задача. И еще моя главная задача, чтобы команда выигрывала. Надо делать все возможное для этого.

– По сравнению с матчами КХЛ в составе СКА такое количество игрового времени – глоток свежего воздуха?

– Да, когда дают играть максимально возможное количество времени, то совсем по-другому получается проявлять себя. Поэтому благодарен и всей его системе, что дали мне такую возможность, отправив в аренду. Дали поиграть, набраться опыта в .

Выхожу на каждую игру с хорошим настроем. И это помогает показывать свои лучшие качества, – сказал нападающий «Сочи».