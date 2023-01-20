Телеведущий Fox News о Проворове: «Герой, но печально, что для этого понадобился иностранец. Что стало с самоуважением американских игроков?»
Телеведущий Fox News назвал героем российского хоккеиста Ивана Проворова.
Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».
«Один игрок отказался надеть свитер – Иван Проворов. Журналистов это сильно задело: «Ты должен быть надеть свитер, все их надели!». Он герой. Печально, что для этого понадобился иностранец.
В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?» – сказал Такер Карлсон, у которого 5,4 миллионов подписчиков в твиттере.
В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ
Сторонники традиционных ценностей из них примерно как из меня балерина
ПыСы: я же говорил что ты жалок?)