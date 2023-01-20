Телеведущий Fox News о Проворове: «Герой, но печально, что для этого понадобился иностранец. Что стало с самоуважением американских игроков?»

Теги Филадельфия телевидение НХЛ Иван Проворов Р-Спорт Хоккей

Телеведущий Fox News назвал героем российского хоккеиста Ивана Проворова.

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Один игрок отказался надеть свитер – Иван Проворов. Журналистов это сильно задело: «Ты должен быть надеть свитер, все их надели!». Он герой. Печально, что для этого понадобился иностранец.

В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?» – сказал Такер Карлсон, у которого 5,4 миллионов подписчиков в твиттере.

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36 комментариев

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Proline
Ответ Коэн Варвар
Тоже поступок не рядовой для журналиста современных штатов. Вызывает уважение
Ой, да хорош. Это ж Фокс Ньюз. Им бы лишь бы поперёк демократической повесточки сказать. Если Байден скажет, что небо синее, они будут доказывать, что это не так.
Сторонники традиционных ценностей из них примерно как из меня балерина
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Алексей Ильин
Ответ Фанат Ференцвароша
А кто навязывает? К людям нужно нормально относится, вне зависимости от ориентации. Навязывать нормальное отношение к людям? Что в этом плохого? Может это вы детям навязываетее агрессию, ненависть и ложные предубеждения
Про агрессию, ненависть и ложные предубеждения говорит человек(???), который оправдывает те же агрессию, ненависть и ложные предубеждения в сторону русских традиций и культуры. Бревно в глазу не чешет? :D
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pelod
Странно, что чушок Такер не вынесен по имени в заголовок, это ж икона скрепышей.
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gandhi_jr
Ответ Коэн Варвар
Тоже поступок не рядовой для журналиста современных штатов. Вызывает уважение
Для Такера Карлсона это скорее самая ожидаемая позиция, гляньте его эфиры на ютубе
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Madcomposer
Ответ Коэн Варвар
Бояться можно, например, того, что стало с полицейскими, арестовывавшими (вполне законно) негра из-за которого движуха с БЛМ началась. Никто же, кроме Проворова, не выступил, хотя им-то казалось бы чего грозит.. Что там все такие толерантные? Большинству же наверняка это противно
Ещё раз, это журналист из фокс, причем тут убийство кого-то? Они и против блм были. Все там всё прекрасно понимают. А по поводу большинству противно - ну это ваше мнение и ощущение, не обязательно же, что оно близко к реальности) Тем более, что вы, видимо, не очень понимаете значение слова «толерантный».
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Коэн Варвар
Ответ Madcomposer
Для фокса это вполне себе норм, чего им бояться-то, это ж позиция их хозяина.
Бояться можно, например, того, что стало с полицейскими, арестовывавшими (вполне законно) негра из-за которого движуха с БЛМ началась. Никто же, кроме Проворова, не выступил, хотя им-то казалось бы чего грозит.. Что там все такие толерантные? Большинству же наверняка это противно
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Madcomposer
Ответ Коэн Варвар
Обсуждать ЛГБТ - это все таки ходить по лезвию
Для фокса это вполне себе норм, чего им бояться-то, это ж позиция их хозяина.
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Коэн Варвар
Ответ Madcomposer
Для журналистов фокс вполне себе обычное, это же очень правое медиа
Обсуждать ЛГБТ - это все таки ходить по лезвию
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Фанат Ференцвароша
Ответ Дмитрий9779
Ну так и живите с ними,не надо это другим навязывать...детям тоже.
А кто навязывает? К людям нужно нормально относится, вне зависимости от ориентации. Навязывать нормальное отношение к людям? Что в этом плохого? Может это вы детям навязываетее агрессию, ненависть и ложные предубеждения
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Я когда отправляю жалобу - не отрицаю этого. В данном случае, ты нажил много врагов тут и кто то модерирует тебя из них. Ибо я ничего не делаю. Впрочем, твое дело: верить или нет. Мне плевать
и мне плевать)стонота)))
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Фанат Ференцвароша
Ответ e1ther - e1ther
Стук-стук)стук-стук) ПыСы: я же говорил что ты жалок?)
Я когда отправляю жалобу - не отрицаю этого. В данном случае, ты нажил много врагов тут и кто то модерирует тебя из них. Ибо я ничего не делаю. Впрочем, твое дело: верить или нет. Мне плевать
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Дмитрий9779
Ответ Фанат Ференцвароша
Фундамент существование церкви - вера в то, чего не существует. А ЛГБТшники - вполне реальные люди, которые живут в нашем обществе, приносят пользу государству, платят налоги в разных странах и т.д. Нам с ними жить и нет смысла кого то унижать и притеснять. Я не поклонник нетрадиционных отношений, но уважаю человека вне зависимости от его ориентации!
Ну так и живите с ними,не надо это другим навязывать...детям тоже.
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Сивуч
Молодец, один из немногих журналистов с яйцами в США
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
Причем тут Порошенко? Давыдов, ты бредить начинаешь. Быстро спать!
Стук-стук)стук-стук)
ПыСы: я же говорил что ты жалок?)
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Дмитрий9779
Ответ Антон
Уже бывший телеведущий, скорее всего.
Позиция Байдена очень слабая,мало того что сынок подцурупил кучу проблем,так и сам он постоянно ...скажем ошибается.Вот из последних - секретные документы вынес в большом количестве,поддержка слабая тоже.
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Фанат Ференцвароша
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Причем тут Порошенко? Давыдов, ты бредить начинаешь. Быстро спать!
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Фанат Ференцвароша
Ответ Дмитрий9779
Хм,ну церковь из покон веков была,а что за мифические правила придумали на медне и как манну небесную повторяют что это истина в последней инстанции?Ещё раз:делай что хочешь,мне по фиг,но люди рождаются из союза мужчины и женщины,а не родителя номер один и родителя номер 2.
Фундамент существование церкви - вера в то, чего не существует. А ЛГБТшники - вполне реальные люди, которые живут в нашем обществе, приносят пользу государству, платят налоги в разных странах и т.д. Нам с ними жить и нет смысла кого то унижать и притеснять. Я не поклонник нетрадиционных отношений, но уважаю человека вне зависимости от его ориентации!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Антон
Уже бывший телеведущий, скорее всего.
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Дмитрий9779
Ответ Madcomposer
Пфф, Трамп - обычный популист, ничем не лучше Байдена уж точно.
Лучше детей воспитал,а это о многом говорит.При нем такой фигни не было.
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Дмитрий9779
Ответ Фанат Ференцвароша
Димка, приведи мне доказательства существования бога))) Все ваши предубеждения идут от того, что вы верите в то, чего никогда не видели
Хм,ну церковь из покон веков была,а что за мифические правила придумали на медне и как манну небесную повторяют что это истина в последней инстанции?Ещё раз:делай что хочешь,мне по фиг,но люди рождаются из союза мужчины и женщины,а не родителя номер один и родителя номер 2.
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Lionel Van Damme
Ахаххахахахаха Такер карлсон!!! Аххаа! Да вы почитайте этого парня)) трампист, путинист, ковид диссидент, антисемит, гомофоб))) там клейма нет
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e1ther - e1ther
Ответ Фанат Ференцвароша
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Комментарий удален
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Madcomposer
Ответ Дмитрий9779
Ну этот хоть не здоровается с невидимыми друзьями и думает о благополучии Америки,а не...
Пфф, Трамп - обычный популист, ничем не лучше Байдена уж точно.
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Дмитрий9779
Ответ Madcomposer
Это Трампистское издание же
Ну этот хоть не здоровается с невидимыми друзьями и думает о благополучии Америки,а не...
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фанат Ференцвароша
Ответ e1ther - e1ther
Комментарий удален модератором
Комментарий удален
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