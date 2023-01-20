Телеведущий Fox News о Проворове: «Герой, но печально, что для этого понадобился иностранец. Что стало с самоуважением американских игроков?»

Телеведущий Fox News назвал героем российского хоккеиста .

Российский защитник «Филадельфии» не вышел на раскатку перед матчем регулярного чемпионата с «Анахаймом» (5:2) из-за отказа надеть свитер с ЛГБТ-символикой. Проворов объяснил это так: «Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии».

«Один игрок отказался надеть свитер – Иван Проворов. Журналистов это сильно задело: «Ты должен быть надеть свитер, все их надели!». Он герой. Печально, что для этого понадобился иностранец.

В хоккее много американцев, но мы видим, что никто из них и слова не сказал об этом. Что стало с их самоуважением?» – сказал Такер Карлсон, у которого 5,4 миллионов подписчиков в твиттере.

В Америке захейтили русского хоккеиста: отказался выходить на разминку из-за акции в поддержку ЛГБТ