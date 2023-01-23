Охотюк про Овечкина: «Сделал удар в противоход – обычные игроки чувствуют, но когда сделал это с Александром, я сам отлетел. Он тоже чуть-чуть пошатнулся»
Никита Охотюк рассказал о знакомстве с Артемием Панариным и игре против Александра Овечкина.
– Как ты познакомился с Панариным?
– Была предсезонная игра. Там был Виталий Кравцов. Я ему написал после игры: «Жду, выходи».
Панарин тоже вышел, представился спокойно. Он очень коммуникабельный, были шутки. Он хороший человек и игрок. Когда против него играешь, надо быть наготове!
– Выделяет ли Овечкин русских в команде соперников?
– Не знаю, мы не перекинулись в той игре. Может, он даже не понял, что я там играл. Один раз попытался меня встретить. Я видел, что он едет, отдал пас и принял на себя удар.
Ощущения? Честно, почувствовал силу Овечкина. Я был готов. Сделал удар в противоход – обычные игроки это чувствуют, но когда я это сделал с Овечкиным, я сам отлетел. Он тоже чуть-чуть пошатнулся, – сказал защитник «Нью-Джерси».
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