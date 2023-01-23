Охотюк про Овечкина: «Сделал удар в противоход – обычные игроки чувствуют, но когда сделал это с Александром, я сам отлетел. Он тоже чуть-чуть пошатнулся»

Теги Нью-Джерси Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Виталий Кравцов Никита Охотюк Спорт-Экспресс Хоккей

Никита Охотюк рассказал о знакомстве с Артемием Панариным и игре против Александра Овечкина.

– Как ты познакомился с Панариным?

– Была предсезонная игра. Там был Виталий Кравцов. Я ему написал после игры: «Жду, выходи».

Панарин тоже вышел, представился спокойно. Он очень коммуникабельный, были шутки. Он хороший человек и игрок. Когда против него играешь, надо быть наготове!

– Выделяет ли Овечкин русских в команде соперников?

– Не знаю, мы не перекинулись в той игре. Может, он даже не понял, что я там играл. Один раз попытался меня встретить. Я видел, что он едет, отдал пас и принял на себя удар.

Ощущения? Честно, почувствовал силу Овечкина. Я был готов. Сделал удар в противоход – обычные игроки это чувствуют, но когда я это сделал с Овечкиным, я сам отлетел. Он тоже чуть-чуть пошатнулся, – сказал защитник «Нью-Джерси».

6 комментариев

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Zomourning33
Ответ Serge Vendino
Когда Овечкин в футбольной форме выходил летом, было видно, насколько он больше обычного человека
Он невероятный атлет, который за 18 лет пропустил 3,5% матчей. И это с учетом откосов перед МВЗ.
+1
0
+1
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Serge Vendino
Ответ Crenk
Там не мышцы а в первую очередь широкая кость и немного жирка
Понятно, что он не тяжелоатлет, но массы и мощи там много
+3
0
+3
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Crenk
Ответ Serge Vendino
Когда Овечкин в футбольной форме выходил летом, было видно, насколько он больше обычного человека
Там не мышцы а в первую очередь широкая кость и немного жирка
+1
-3
-2
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Eltex Kirin
Футболёров наших вообще раскидал по провке
0
0
0
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music35930
Овечкин хорош, но не монстр.. сыграйте так против Гетцлава или Бурнса( защитник) и это не самые большие ребята…
+2
-2
0
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Serge Vendino
Когда Овечкин в футбольной форме выходил летом, было видно, насколько он больше обычного человека
+23
0
+23
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