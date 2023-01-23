Охотюк про Овечкина: «Сделал удар в противоход – обычные игроки чувствуют, но когда сделал это с Александром, я сам отлетел. Он тоже чуть-чуть пошатнулся»

рассказал о знакомстве с и игре против .

– Как ты познакомился с Панариным?

– Была предсезонная игра. Там был . Я ему написал после игры: «Жду, выходи».

Панарин тоже вышел, представился спокойно. Он очень коммуникабельный, были шутки. Он хороший человек и игрок. Когда против него играешь, надо быть наготове!

– Выделяет ли Овечкин русских в команде соперников?

– Не знаю, мы не перекинулись в той игре. Может, он даже не понял, что я там играл. Один раз попытался меня встретить. Я видел, что он едет, отдал пас и принял на себя удар.

Ощущения? Честно, почувствовал силу Овечкина. Я был готов. Сделал удар в противоход – обычные игроки это чувствуют, но когда я это сделал с Овечкиным, я сам отлетел. Он тоже чуть-чуть пошатнулся, – сказал защитник « ».