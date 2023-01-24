Годро был освистан болельщиками «Калгари» в первом матче на арене клуба после ухода в «Коламбус». Он набрал 0+2 и не забил буллит

Теги болельщики Коламбус Калгари НХЛ Джонни Годро Хоккей

Джонни Годро был освистан фанами «Калгари» в своем 1-м матче на арене клуба после ухода.

Американец покинул «Флэймс» прошлым летом, подписав контракт с «Коламбусом» в качестве свободного агента. 

В сегодняшнем матче Годро набрал 2 (0+2) очка, но «Блю Джекетс» уступили канадскому клубу – 3:4 ОТ. Когда форвард получал шайбу, с трибун раздавался недовольный гул.

В первом периоде Годро не сумел реализовать штрафной бросок, не попав в створ ворот. Болельщики канадского клуба активно радовались его промаху. 

При этом видеоролик в его честь, показанный в одном из перерывов, был встречен аплодисментами. 

В текущем сезоне у Джонни 46 (13+33) баллов в 47 играх при полезности «минус 18». 

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18 комментариев

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Zomourning33
Ответ curdboy
Фанатам стоило бы включать голову и помнить, что хоккеисты тоже люди (вот это открытие!))) Почему у спортсмена должны быть только спортивные причины? Почему все так пренебрегают семейными причинами? Потому что сами фанаты никак не могут на свои семейные причины не оглядываться при принятии важных решений?) Почему никто не хочет слышать о том, что обстоятельства могут меняться? А 9 лет - это внушительный отрезок жизни, со множеством положительных и отрицательных моментов. Почему он должен был поступать как козлина, и саботировать игры, требуя обмена? Эти года Годро честно отработал, без всяких скандалов, и заработал право сделать самостоятельное решение, став НСА, нигде при этом не заявляя, что он обязательно останется. Или что ещё нужно? Чтоб он послал жену и сказал, что хочу кубок для Калгари - вот это мужик!.. А что менеджмент? Что же ничего не предприняли, чтоб бесплатно не ушёл? Или всё-таки надеялись и рискнули? Не сработало, к сожалению. Иногда истории так заканчиваются - дороги хоккеиста и клуба разошлись. Остаётся это принять и жить и работать дальше врозь.
Ладно. Спортсмен человек. А фанаты нет? Семейные причины не существовали 9 лет? Я ведь не говорил, что у него не было причин. Ты тоже приписываешь мне то, чего я не говорил. Я говорю, что причина .по которой он ушел бредовая, потому что если бы она была, то он ушел бы намного раньше.

При чем тут мужик или не мужик? Хочет, чтобы за него его жизнь жена жила - его дела. Пусть тогда так и говорит, у ушел, потому что жена так сказала. И у меня к нему вообще никаких претензий бы не было и вопросов.

Так а менеджмент не работает после его ухода? Тут новость про фанатов, если что. Они то ничего не решают. Просто болеют. Болели 9 лет, а потом бац и жена Годро все за них всех решила. Ну круто. Они должны ему и ей быть до конца жизни благодарны за это.
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Zomourning33
Ответ Амфитрион
Не понял, он что пожизненно был обязан играть именно в Калгари? То есть, это только клубы могут сливать игроков, без всяких соплей меняя их, ужинал ты в Чикаго, а завтракать будешь уже в Коламбусе, и никто тебе ничего не будет даже пояснять. Или то, что Калгари потратили на него аж целый 104-й выбор на драфте накладывает на совесть Джонни что-то особо тяжелое?)
Я такое написал? Где. Ну пришли слова, где я сказал, что он должен был играть в Калгари пожизненно. Таких слов я не говорил? Так и не приписывай мне их.

Видно, ты не самый понимающий.

Специально для тебя, объясню еще раз.
Если тебе что-то не нравится в стране, клубе, городе и так далее, то ты не будешь играть там 9 лет, отработаешь первый контракт и уедешь. Или вообще поступишь как Линдрос.
Что сделал Годро в 2016 году? Уехал? Сменило клуб? Попросил обмена за год до этого? Он подписал контракт на 6 лет с клубом, в котором .как потом оказалось, играть не хотел. И вообще он всегда хотел играть дома. в Америке. Это полный бред. Хотел бы играть в Америке, играл бы там, с 2016 года так точно. А сейчас - это просто оправдания.
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curdboy
Ответ rent56
Ведь мечта каждого хоккеиста это поднять над головой заветный кубок. Годро же променял всё на желание жены уехать в команду без потенциала от слово совсем.
А почему семейный человек должен пренебрегать интересами других членов семьи?
Да, Джонни может быть подкаблучником. А может, что они вместе пришли к наиболее приемлему варианту для обоих, с перспективой на окончание хоккейной карьеры (ведь врачом жена, скорее всего, будет работать гораздо дольше, верно?). Уверенно мы ничего не знаем, поэтому не стоит так резко обвинять Джонни в размене своей мечты на желания жены
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curdboy
Ответ Zomourning33
Кстати, правильно все сделали фанаты. Дело ведь не в контрактных обязательствах, он оставил клуб не с чем вообще без явных на то причин (спортивных). Все эти разговоры про то, что он хочет жить рядом с домом полный бред. Если он так любит родные места и чахнет вне дома, то почему играл в Калгари 9 лет? Или 9 лет своей профессиональной карьеры он не хотел играть рядом с домом и родными, или не было возможности перейти в другой клуб, попросить обмена? Или же тоска по Родине настигла его только в прошлом сезоне? Он поступил не очень красиво, понять фанатов можно.
Фанатам стоило бы включать голову и помнить, что хоккеисты тоже люди (вот это открытие!))) Почему у спортсмена должны быть только спортивные причины? Почему все так пренебрегают семейными причинами? Потому что сами фанаты никак не могут на свои семейные причины не оглядываться при принятии важных решений?) Почему никто не хочет слышать о том, что обстоятельства могут меняться? А 9 лет - это внушительный отрезок жизни, со множеством положительных и отрицательных моментов. Почему он должен был поступать как козлина, и саботировать игры, требуя обмена? Эти года Годро честно отработал, без всяких скандалов, и заработал право сделать самостоятельное решение, став НСА, нигде при этом не заявляя, что он обязательно останется. Или что ещё нужно? Чтоб он послал жену и сказал, что хочу кубок для Калгари - вот это мужик!..
А что менеджмент? Что же ничего не предприняли, чтоб бесплатно не ушёл? Или всё-таки надеялись и рискнули? Не сработало, к сожалению. Иногда истории так заканчиваются - дороги хоккеиста и клуба разошлись. Остаётся это принять и жить и работать дальше врозь.
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Амфитрион
Ответ Zomourning33
Кстати, правильно все сделали фанаты. Дело ведь не в контрактных обязательствах, он оставил клуб не с чем вообще без явных на то причин (спортивных). Все эти разговоры про то, что он хочет жить рядом с домом полный бред. Если он так любит родные места и чахнет вне дома, то почему играл в Калгари 9 лет? Или 9 лет своей профессиональной карьеры он не хотел играть рядом с домом и родными, или не было возможности перейти в другой клуб, попросить обмена? Или же тоска по Родине настигла его только в прошлом сезоне? Он поступил не очень красиво, понять фанатов можно.
Не понял, он что пожизненно был обязан играть именно в Калгари? То есть, это только клубы могут сливать игроков, без всяких соплей меняя их, ужинал ты в Чикаго, а завтракать будешь уже в Коламбусе, и никто тебе ничего не будет даже пояснять. Или то, что Калгари потратили на него аж целый 104-й выбор на драфте накладывает на совесть Джонни что-то особо тяжелое?)
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Zomourning33
Кстати, правильно все сделали фанаты. Дело ведь не в контрактных обязательствах, он оставил клуб не с чем вообще без явных на то причин (спортивных). Все эти разговоры про то, что он хочет жить рядом с домом полный бред. Если он так любит родные места и чахнет вне дома, то почему играл в Калгари 9 лет? Или 9 лет своей профессиональной карьеры он не хотел играть рядом с домом и родными, или не было возможности перейти в другой клуб, попросить обмена? Или же тоска по Родине настигла его только в прошлом сезоне? Он поступил не очень красиво, понять фанатов можно.
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Zomourning33
Ответ Ernesto Che Guevara
Чушь, у Коламбуса наряду с Миннесотой в ростере едва ли не самое большое количество молодых хоккеистов, которые и в АХЛ сейчас опыта набираются, и в НХЛ не теряются. + Звёзды уровня Лайне, Годро и Веренски. Как раз таки потенциал у этой команды большой, через 2-3 года это должна быть совсем другая команда, с претензией на проход по сетке плей-офф
Когда-то через года 3 будут претензии на проход в ПО. Осталось в него попасть только. Однако, не совсем понятно, как будет играть Годро в 32 года и не захочет ли его жена снова куда-то переехать, например в солнечную Флориду.
У него даже вне Калгари были шансы на что-то большее, чем дно таблицы. Он же мог попасть в НДД, но женушка, видно, не захотела. А у него ни воли, ни мнения нет. Второй Икарди.
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56prost
...о т любви до ненависти
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rent56
Ответ Ernesto Che Guevara
Чушь, у Коламбуса наряду с Миннесотой в ростере едва ли не самое большое количество молодых хоккеистов, которые и в АХЛ сейчас опыта набираются, и в НХЛ не теряются. + Звёзды уровня Лайне, Годро и Веренски. Как раз таки потенциал у этой команды большой, через 2-3 года это должна быть совсем другая команда, с претензией на проход по сетке плей-офф
Какой Коламбус и Кубок Стэнли? Все потенциальные звёздочки лет через 5 разбегутся по другим клубам, как это было с Панариным и Дюбуа.
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Ernesto Che Guevara
Ответ rent56
Ведь мечта каждого хоккеиста это поднять над головой заветный кубок. Годро же променял всё на желание жены уехать в команду без потенциала от слово совсем.
Чушь, у Коламбуса наряду с Миннесотой в ростере едва ли не самое большое количество молодых хоккеистов, которые и в АХЛ сейчас опыта набираются, и в НХЛ не теряются. + Звёзды уровня Лайне, Годро и Веренски. Как раз таки потенциал у этой команды большой, через 2-3 года это должна быть совсем другая команда, с претензией на проход по сетке плей-офф
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rent56
Ответ Why always me?!
Я понимаю Ткачака бы освистали, он сам обмен требовал. А Годро полностью контракт отработал, и ушёл в Коламбус не из-за денег, некоторые клубы контракт больше предлагали.
Ведь мечта каждого хоккеиста это поднять над головой заветный кубок. Годро же променял всё на желание жены уехать в команду без потенциала от слово совсем.
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Why always me?!
Ответ Вадим Сидоров
Ткачук был честен, за что ему свистеть)
А Годро честно свой контракт отработал. И на правах свободного агента свободно выбрал где ему продолжить карьеру.
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dosatuy
Это жизнь и каждый волен делать свой выбор. Я болельщик Флеймз со стажем но спокойно воспринимаю эту ситуацию. Надо делать дело с тем кто есть.
+5
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+5
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Вадим Сидоров
Ответ Why always me?!
Я понимаю Ткачака бы освистали, он сам обмен требовал. А Годро полностью контракт отработал, и ушёл в Коламбус не из-за денег, некоторые клубы контракт больше предлагали.
Ткачук был честен, за что ему свистеть)
+6
-2
+4
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Амфитрион
Ответ Вадим Сидоров
Если бы он по ходу сезона сказал, что уходит - претензий к нему было бы меньше.
Ну, он же мог решать это по ходу сезона, выбор ведь не простой.
+8
0
+8
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Why always me?!
Я понимаю Ткачака бы освистали, он сам обмен требовал. А Годро полностью контракт отработал, и ушёл в Коламбус не из-за денег, некоторые клубы контракт больше предлагали.
+25
-2
+23
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Вадим Сидоров
Ответ Амфитрион
От любви до ненависти. А ведь Годро достойный игрок, и уход объяснил вполне адекватно.
Если бы он по ходу сезона сказал, что уходит - претензий к нему было бы меньше.
+3
-6
-3
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Амфитрион
От любви до ненависти. А ведь Годро достойный игрок, и уход объяснил вполне адекватно.
+19
-1
+18
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