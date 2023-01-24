Годро был освистан болельщиками «Калгари» в первом матче на арене клуба после ухода в «Коламбус». Он набрал 0+2 и не забил буллит
Джонни Годро был освистан фанами «Калгари» в своем 1-м матче на арене клуба после ухода.
Американец покинул «Флэймс» прошлым летом, подписав контракт с «Коламбусом» в качестве свободного агента.
В сегодняшнем матче Годро набрал 2 (0+2) очка, но «Блю Джекетс» уступили канадскому клубу – 3:4 ОТ. Когда форвард получал шайбу, с трибун раздавался недовольный гул.
В первом периоде Годро не сумел реализовать штрафной бросок, не попав в створ ворот. Болельщики канадского клуба активно радовались его промаху.
При этом видеоролик в его честь, показанный в одном из перерывов, был встречен аплодисментами.
В текущем сезоне у Джонни 46 (13+33) баллов в 47 играх при полезности «минус 18».
При чем тут мужик или не мужик? Хочет, чтобы за него его жизнь жена жила - его дела. Пусть тогда так и говорит, у ушел, потому что жена так сказала. И у меня к нему вообще никаких претензий бы не было и вопросов.
Так а менеджмент не работает после его ухода? Тут новость про фанатов, если что. Они то ничего не решают. Просто болеют. Болели 9 лет, а потом бац и жена Годро все за них всех решила. Ну круто. Они должны ему и ей быть до конца жизни благодарны за это.
Видно, ты не самый понимающий.
Специально для тебя, объясню еще раз.
Если тебе что-то не нравится в стране, клубе, городе и так далее, то ты не будешь играть там 9 лет, отработаешь первый контракт и уедешь. Или вообще поступишь как Линдрос.
Что сделал Годро в 2016 году? Уехал? Сменило клуб? Попросил обмена за год до этого? Он подписал контракт на 6 лет с клубом, в котором .как потом оказалось, играть не хотел. И вообще он всегда хотел играть дома. в Америке. Это полный бред. Хотел бы играть в Америке, играл бы там, с 2016 года так точно. А сейчас - это просто оправдания.
Да, Джонни может быть подкаблучником. А может, что они вместе пришли к наиболее приемлему варианту для обоих, с перспективой на окончание хоккейной карьеры (ведь врачом жена, скорее всего, будет работать гораздо дольше, верно?). Уверенно мы ничего не знаем, поэтому не стоит так резко обвинять Джонни в размене своей мечты на желания жены
А что менеджмент? Что же ничего не предприняли, чтоб бесплатно не ушёл? Или всё-таки надеялись и рискнули? Не сработало, к сожалению. Иногда истории так заканчиваются - дороги хоккеиста и клуба разошлись. Остаётся это принять и жить и работать дальше врозь.
У него даже вне Калгари были шансы на что-то большее, чем дно таблицы. Он же мог попасть в НДД, но женушка, видно, не захотела. А у него ни воли, ни мнения нет. Второй Икарди.