Годро был освистан болельщиками «Калгари» в первом матче на арене клуба после ухода в «Коламбус». Он набрал 0+2 и не забил буллит

был освистан фанами « » в своем 1-м матче на арене клуба после ухода.

Американец покинул «Флэймс» прошлым летом, подписав контракт с « » в качестве свободного агента.

В сегодняшнем матче Годро набрал 2 (0+2) очка, но «Блю Джекетс» уступили канадскому клубу – 3:4 ОТ. Когда форвард получал шайбу, с трибун раздавался недовольный гул.

В первом периоде Годро не сумел реализовать штрафной бросок, не попав в створ ворот. Болельщики канадского клуба активно радовались его промаху.

При этом видеоролик в его честь, показанный в одном из перерывов, был встречен аплодисментами.

В текущем сезоне у Джонни 46 (13+33) баллов в 47 играх при полезности «минус 18».