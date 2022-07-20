Годро о реакции фанатов на уход из «Калгари»: «Не думал, что будет так плохо. Все еще люблю это место. Отстойно, что приходится уезжать»

сообщил, что был удивлен реакцией фанатов на уход из «Калгари».

Нападающий играл за «Флэймс» с 2014 года. В день открытия рынка свободных агентов НХЛ-2022 форвард подписал 7-летний контракт с .

«Я не думал, что она будет такой плохой. Конечно, я думал, что некоторые фанаты будут недовольны, но я не ожидал, что услышу об этом столько, сколько слышал.

Я понимаю, это очень страстная фанбаза. Они любят своих «Флэймс», а город Калгари любит хоккей. Я понимаю, что многим людям было тяжело это принять, но я все еще люблю это место.

Отстойно, что приходится уезжать. Я желаю им всего наилучшего», – сказал Годро в подкасте Spittin’ Chiclets.