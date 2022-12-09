Годро об уходе из «Калгари»: «Одно из самых трудных решений, которые мне приходилось принимать»

высказался касательно перехода из «Калгари» в .

«Это было одно из самых трудных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать.

Перед открытием рынка свободных агентов я сидел, было где-то 8 часов вечера, и я все еще думал о переподписании контракта с «Калгари».

Я знаю, что многие мне не поверят, но я помню, как сидел там с мамой и с моей женой Мередит, и это было очень, очень трудно. У меня не было ответа. Я не знал, что делать.

В конце концов я почувствовал, что лучше всего будет играть немного ближе к дому, проводить намного больше времени с семьей, видеть людей, которых я редко вижу в течение года. И это здорово», – сказал нападающий.

«Коламбус» сыграет с 10 декабря. Матч начнется в 03:00 по московскому времени.