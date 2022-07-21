Годро – болельщикам «Калгари»: «Говорят, я использовал «Флэймс». Но я до последних часов думал о том, чтобы вернуться и попытаться договориться»

Джонни Годро обратился к болельщикам после ухода из «Калгари».

«Прежде чем стать хоккеистом, я был фанатом. Я все понимаю. Трудно не рассматривать любое решение свободного агента как предательство.

Все, о чем я хотел бы попросить, это чтобы люди выслушали меня как человека.

Почти всю свою жизнь я был одержим хоккеем и стремлением стать лучше. Но как бы я ни любил хоккей… семья для меня все.

Как бы мы c женой ни любили Калгари, я думаю, мы с Мередит просто чувствовали, что будет очень трудно продолжать жить так далеко от наших семей. Это самое трудное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать.

Я хочу внести ясность в некоторые вещи, которые я услышал за последнюю неделю. Я слышал, как люди говорят, что я использовал «Калгари» в качестве рычага воздействия и что я «всегда знал», что ухожу. Я слышал, что с теми деньгами, которые я зарабатываю, и с тем, как легко сесть в самолет, местоположение не должно быть проблемой.

Но я не знал наверняка, что буду делать, до последних часов последнего дня. Даже после того, как я отказался от 8-летнего контракта с «Калгари», я все еще думал о том, чтобы вернуться и попытаться договориться о 7-летнем.

Что касается того, что можно «прыгнуть в самолет» – я невероятно благодарен за то, что играю в НХЛ и получаю такую зарплату. Я не принимаю это как должное.

Но думать, что мы можем просто летать домой и обратно или без проблем пригласить наших близких, потому что у нас есть деньги? Это не так просто. Наши семьи работают полный день. У наших братьев и сестер своя жизнь. Наши племянницы и племянники учатся в школе. Это непростое путешествие для людей, и оно стало еще сложнее из-за пандемии. И нам тоже трудно выбраться на Восток. Такие вещи, как пропуск похорон дедушки или наличие очень больных родственников, делают расстояние болезненным – и вы помните об этом чувстве, когда планируете будущее для своей семьи.

Я знаю, что эти ответы не всем понравятся, как и мое решение. Но все, что я могу сделать, это сказать правду.

И это правда: я дорожил временем, проведенным в Калгари. Долгое время мы с Мередит видели там свое будущее. Мы хотели переподписать контракт прошлым летом. Мы искали дом, чтобы создать семью. Но это просто не сработало», – написал нападающий.

Годро о реакции фанатов на уход из «Калгари»: «Не думал, что будет так плохо. Все еще люблю это место. Отстойно, что приходится уезжать»