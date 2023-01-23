рассказал о характере .

– Все рассказывают, что в жизни Коннор Макдэвид очень скромный парень без пафоса.

– Так и есть. Это правда. Очень добрый в общении парень и большой профессионал в работе. Настоящий капитан с лидерскими качествами. Коннор постоянно помогает молодым ребятам, а как только меня обменяли, то он первым подошел и познакомился.

– Что сказал?

– «Привет, меня зовут Коннор». Я говорю, что это необязательно, поскольку и так знаю, кто ты (смеется).

Макдэвид – классный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он постоянно помогает мне на тренировках и подсказывает. То же самое делают и , и . Они настроены по-доброму и стараются всегда помогать молодым ребятам.

– С кем больше общаетесь?

– Со всеми примерно одинаково. У нас хороший коллектив, нет такого, что кто-то кучкуется и с другими почти не общается. Если только идем куда-то на ужин на выезде, то, как правило, группой в шесть-семь человек – Фогеле, Бушар, Холлоуэй, Ямамото, Скиннер. Ребята в основном помоложе, которые со мной примерно ровесники.

– Драйзайтль, глядя на то, как он иногда поддушивает журналистов, кажется более сложным человеком, чем Макдэвид. Или для своих он совсем другой?

– Лео – классный пацан, но при этом немного своеобразный человек для тех, кто его не очень хорошо знает. На самом деле он вполне добродушен, а спрашивает с тебя строго, если повторяешь одну ошибку.

Но и Макдэвид с Хайманом, и другие ребята постарше ведут себя аналогично в таких ситуациях. Они – большие профессионалы, хотят побеждать и желают, чтобы люди вокруг делали то же самое ради общей цели, – сказал нападающий « ».