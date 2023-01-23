Клим Костин: «Макдэвид – классный парень, очень добрый в общении. Как только меня обменяли, Коннор первым подошел и познакомился»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Зак Хайман Клим Костин Спорт-Экспресс Хоккей

Клим Костин рассказал о характере Коннора Макдэвида

– Все рассказывают, что в жизни Коннор Макдэвид очень скромный парень без пафоса.

– Так и есть. Это правда. Очень добрый в общении парень и большой профессионал в работе. Настоящий капитан с лидерскими качествами. Коннор постоянно помогает молодым ребятам, а как только меня обменяли, то он первым подошел и познакомился.

– Что сказал?

– «Привет, меня зовут Коннор». Я говорю, что это необязательно, поскольку и так знаю, кто ты (смеется).

Макдэвид – классный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он постоянно помогает мне на тренировках и подсказывает. То же самое делают и Леон Драйзайтль, и Зак Хайман. Они настроены по-доброму и стараются всегда помогать молодым ребятам.

– С кем больше общаетесь?

– Со всеми примерно одинаково. У нас хороший коллектив, нет такого, что кто-то кучкуется и с другими почти не общается. Если только идем куда-то на ужин на выезде, то, как правило, группой в шесть-семь человек – Фогеле, Бушар, Холлоуэй, Ямамото, Скиннер. Ребята в основном помоложе, которые со мной примерно ровесники.

– Драйзайтль, глядя на то, как он иногда поддушивает журналистов, кажется более сложным человеком, чем Макдэвид. Или для своих он совсем другой?

– Лео – классный пацан, но при этом немного своеобразный человек для тех, кто его не очень хорошо знает. На самом деле он вполне добродушен, а спрашивает с тебя строго, если повторяешь одну ошибку.

Но и Макдэвид с Хайманом, и другие ребята постарше ведут себя аналогично в таких ситуациях. Они – большие профессионалы, хотят побеждать и желают, чтобы люди вокруг делали то же самое ради общей цели, – сказал нападающий «Эдмонтона».

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5 комментариев

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Артём Коковихин
К МакДэвиду отношусь сдержанно, но есть вещь которую я в нём очень сильно люблю, а именно то что он не ввязывается в какието скандалы, ведёт себя тихо сдержанно на льду показывает игру а не клоунаду и бои. Ну и в целом довольно добрый парень
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Ответ Ko Vi
"характер нордический, не женат, в связях, порочащих его, замечен не был" (с)
И про Драйзайтля: "Беспощаден к врагам Рейха" (с)
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ko Vi
Ответ 1319pro
Оценка в стиле товарища майора)
"характер нордический, не женат, в связях, порочащих его, замечен не был" (с)
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
1319pro
Ответ Stewee
Капитан, всё-таки, логично, что первым подошел, все правильно. Ну и у Коннора всегда была хорошая репутация, никаких конфликтов и скандалов с ним не замечено.
Оценка в стиле товарища майора)
+1
-5
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stewee
Капитан, всё-таки, логично, что первым подошел, все правильно.
Ну и у Коннора всегда была хорошая репутация, никаких конфликтов и скандалов с ним не замечено.
+29
-1
+28
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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