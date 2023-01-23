Клим Костин: «Макдэвид – классный парень, очень добрый в общении. Как только меня обменяли, Коннор первым подошел и познакомился»
Клим Костин рассказал о характере Коннора Макдэвида.
– Все рассказывают, что в жизни Коннор Макдэвид очень скромный парень без пафоса.
– Так и есть. Это правда. Очень добрый в общении парень и большой профессионал в работе. Настоящий капитан с лидерскими качествами. Коннор постоянно помогает молодым ребятам, а как только меня обменяли, то он первым подошел и познакомился.
– Что сказал?
– «Привет, меня зовут Коннор». Я говорю, что это необязательно, поскольку и так знаю, кто ты (смеется).
Макдэвид – классный парень, у нас с ним хорошие отношения. Он постоянно помогает мне на тренировках и подсказывает. То же самое делают и Леон Драйзайтль, и Зак Хайман. Они настроены по-доброму и стараются всегда помогать молодым ребятам.
– С кем больше общаетесь?
– Со всеми примерно одинаково. У нас хороший коллектив, нет такого, что кто-то кучкуется и с другими почти не общается. Если только идем куда-то на ужин на выезде, то, как правило, группой в шесть-семь человек – Фогеле, Бушар, Холлоуэй, Ямамото, Скиннер. Ребята в основном помоложе, которые со мной примерно ровесники.
– Драйзайтль, глядя на то, как он иногда поддушивает журналистов, кажется более сложным человеком, чем Макдэвид. Или для своих он совсем другой?
– Лео – классный пацан, но при этом немного своеобразный человек для тех, кто его не очень хорошо знает. На самом деле он вполне добродушен, а спрашивает с тебя строго, если повторяешь одну ошибку.
Но и Макдэвид с Хайманом, и другие ребята постарше ведут себя аналогично в таких ситуациях. Они – большие профессионалы, хотят побеждать и желают, чтобы люди вокруг делали то же самое ради общей цели, – сказал нападающий «Эдмонтона».
Ну и у Коннора всегда была хорошая репутация, никаких конфликтов и скандалов с ним не замечено.