Костин о Макдэвиде: «Это наш чит в игре. Так-то у него должна быть своя лига»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Клим Костин Спорт-Экспресс Хоккей

Клим Костин считает, что у Коннора Макдэвида должна быть своя лига. 

– Как вам в одном звене с Макдэвидом, против которого вы раньше только играли?

– А вот и нет. Ранее я против него не выходил, поэтому описать, насколько тяжело приходится его оппонентам, не могу. Хотя и так все понятно. С ним я за три матча вместе провел всего семь-восемь минут. Игры были близкие по счету, поэтому больше не получилось.

Тренеры чаще выпускали лидеров. Играть с Коннором – одно удовольствие. Положил клюшку на лед и катишь к чужим воротам. На него вообще смотреть не надо. Он сам тебя пасом найдет.

– Валерий Ничушкин сравнил игру Макдэвида с ситуацией, когда профессионал приходит покататься с любителями.

– Точное сравнение. Коннору на льду многое дается очень легко по сравнению с остальными.

Такое бывает в видеоиграх, когда ты скачиваешь чит-коды и всех побеждаешь. Макдэвид – это наш чит в игре (смеется). Так-то у него должна быть своя лига, – сказал форвард «Эдмонтона». 

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12 комментариев

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Гражданин товарищ барин
Ответ Latenight Radio
Забыл спросить кому отвечать.
Пхах
0
-1
-1
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Latenight Radio
Ответ Гражданин товарищ барин
Я разве у тебя спрашивал, уважаемый?
Забыл спросить кому отвечать.
+2
0
+2
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Гражданин товарищ барин
Ответ Latenight Radio
В таблицу бомбардиров глянь, увидишь где правда. Сезон едва за половину перевалил.
Я разве у тебя спрашивал, уважаемый?
0
-4
-4
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Latenight Radio
Ответ Гражданин товарищ барин
В чём правда? Думаю, что мой коммент вполне безобиден.
В таблицу бомбардиров глянь, увидишь где правда. Сезон едва за половину перевалил.
+5
-2
+3
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Александр Невский
Ответ Bogdan Malakhov
Нахрена разжигать? Дайте плюсов, чтоб я мог минус вколотить
Какой минус ты что несёшь , я все верно сказал .
+1
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Гражданин товарищ барин
Ответ Сергей Орлов
Не лизнул, а правду сказал.
В чём правда?

Думаю, что мой коммент вполне безобиден.
0
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Bogdan Malakhov
Ответ Александр Невский
Молодец Костин я лично с ним знаком , настоящий мужик и боец . В этом году мог оказаться в Авангарде. Были бы украинцы в НХЛ думаю они бы боялись выходить на лёд .
Нахрена разжигать?
Дайте плюсов, чтоб я мог минус вколотить
+5
-2
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vlad_kuz
Ответ Сергей Орлов
Не лизнул, а правду сказал.
Правду сказал, и лизанул, правду можно говорить не лизая)))
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See what
На каждого Роналду находится свой Месси
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Александр Невский
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Сергей Орлов
Ответ Michael_Monza
Лизнул так лизнул, молодец Павлик бери свои 30 копеек.
Не лизнул, а правду сказал.
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-2
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Michael_Monza
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