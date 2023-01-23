Костин о Макдэвиде: «Это наш чит в игре. Так-то у него должна быть своя лига»

считает, что у должна быть своя лига.

– Как вам в одном звене с Макдэвидом, против которого вы раньше только играли?

– А вот и нет. Ранее я против него не выходил, поэтому описать, насколько тяжело приходится его оппонентам, не могу. Хотя и так все понятно. С ним я за три матча вместе провел всего семь-восемь минут. Игры были близкие по счету, поэтому больше не получилось.

Тренеры чаще выпускали лидеров. Играть с Коннором – одно удовольствие. Положил клюшку на лед и катишь к чужим воротам. На него вообще смотреть не надо. Он сам тебя пасом найдет.

– Валерий Ничушкин сравнил игру Макдэвида с ситуацией, когда профессионал приходит покататься с любителями.

– Точное сравнение. Коннору на льду многое дается очень легко по сравнению с остальными.

Такое бывает в видеоиграх, когда ты скачиваешь чит-коды и всех побеждаешь. Макдэвид – это наш чит в игре (смеется). Так-то у него должна быть своя лига, – сказал форвард « ».