Костин об игре с Макдэвидом: «Отдаешь ему шайбу, катишься на ворота, и он сам отдает ее тебе в клюшку»

Теги Эдмонтон НХЛ Коннор Макдэвид Клим Костин ТАСС Хоккей

Клим Костин поделился впечатлениями от игры с Коннором Макдэвидом.

– Что вам запомнилось в первую очередь, когда вы с Макдэвидом провели несколько матчей в одном звене?

– Мы не очень много игр вместе провели, они были довольно напряженные. Сыграли вместе несколько смен, семь-восемь минут. Но это большая честь – играть с ним.

На самом деле, отдаешь ему шайбу, катишься на ворота, и он сам отдает ее тебе в клюшку.

– Ощущается ли то, что в Эдмонтоне целая индустрия по раскрутке Макдэвида, что он является в плане хоккея чуть ли не иконой там?

– Да так и есть. Весь город в плакатах с ним, все ходят в майках с его номером, – сказал нападающий «Эдмонтона».

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1 комментарий

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Пинающий Достоинства
Повезло Климу, не каждому выпадет шанс с Месси и Левандовски поиграть за одну команду…
Пользуйся шансом …!!
Ну и автографов у них насобирай пару мешков, будешь потом дома раздавать
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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