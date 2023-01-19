Костин об игре с Макдэвидом: «Отдаешь ему шайбу, катишься на ворота, и он сам отдает ее тебе в клюшку»

поделился впечатлениями от игры с .

– Что вам запомнилось в первую очередь, когда вы с Макдэвидом провели несколько матчей в одном звене?

– Мы не очень много игр вместе провели, они были довольно напряженные. Сыграли вместе несколько смен, семь-восемь минут. Но это большая честь – играть с ним.

На самом деле, отдаешь ему шайбу, катишься на ворота, и он сам отдает ее тебе в клюшку.

– Ощущается ли то, что в Эдмонтоне целая индустрия по раскрутке Макдэвида, что он является в плане хоккея чуть ли не иконой там?

– Да так и есть. Весь город в плакатах с ним, все ходят в майках с его номером, – сказал нападающий « ».