Кучеров делит 1-е место с Макдэвидом по числу передач в сезоне НХЛ. У них по 44, у Карлссона – 43

Теги рейтинги Рейнджерс Тампа-Бэй Эдмонтон Сан-Хосе НХЛ Эрик Карлссон Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Леон Драйзайтль Хоккей

Никита Кучеров делит 1-е место с Коннором Макдэвидом по числу передач в сезоне НХЛ

Сегодня форвард «Тампы» сделал очередную передачу в матче с «Ванкувером» (5:4) – он ассистировал при 499-й шайбе Стивена Стэмкоса в лиге. 

На счету Кучерова стало 44 передачи в 40 играх сезона. Он догнал капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (44 в 43). Третьим идет защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (43 в 43), четвертым – форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль (40 в 41).

Форвард Артемий Панарин («Рейнджерс», 35 в 43) делит 6-е место. 

В гонке бомбардиров Кучеров с 61 очком идет на третьем месте, отставая от Драйзайтля на 2 балла. Макдэвид лидирует с 79 очками. 

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7 комментариев

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Teamyour
Ответ Проказник Кравец
Только центр Макдавид забил аж на 18 голов больше нежели край.
Испытываешь удовольствие от этого?)
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Александр Иванов
За последниие 25 лет только Джамбо имеет 90+ ассистов за сезон, Куч второй, после него- 87. Никита для рекорда маленько из графика выбивается, но все же, пусть у него будет 97.
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Splin
Ответ Александр Иванов
Когда пройдет хотя бы один финал КС, тогда выделятся не будет. Колорадо с Маккинноном и по сейчас не могут от финала отойти, и им не до других уровней и рекордов. Блюзмены тоже еще не отошли от травм и распродаж, только Тампа.... Наверное задумали четвертый финал подряд и третий КС этим составом взять.
Надеюсь увидим МД в финалах🙄
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Александр Иванов
Ответ Splin
Выделяется конечно резко, на фоне остальных
Когда пройдет хотя бы один финал КС, тогда выделятся не будет. Колорадо с Маккинноном и по сейчас не могут от финала отойти, и им не до других уровней и рекордов. Блюзмены тоже еще не отошли от травм и распродаж, только Тампа.... Наверное задумали четвертый финал подряд и третий КС этим составом взять.
+2
-3
-1
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Проказник Кравец
Только центр Макдавид забил аж на 18 голов больше нежели край.
+1
-1
0
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Splin
Ответ corazón blanco
Макдэвид конечно на космическом уровне находится, очень хорош.
Выделяется конечно резко, на фоне остальных
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+3
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corazón blanco
Макдэвид конечно на космическом уровне находится, очень хорош.
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