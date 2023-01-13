Кучеров делит 1-е место с Макдэвидом по числу передач в сезоне НХЛ. У них по 44, у Карлссона – 43
Никита Кучеров делит 1-е место с Коннором Макдэвидом по числу передач в сезоне НХЛ.
Сегодня форвард «Тампы» сделал очередную передачу в матче с «Ванкувером» (5:4) – он ассистировал при 499-й шайбе Стивена Стэмкоса в лиге.
На счету Кучерова стало 44 передачи в 40 играх сезона. Он догнал капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (44 в 43). Третьим идет защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон (43 в 43), четвертым – форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль (40 в 41).
Форвард Артемий Панарин («Рейнджерс», 35 в 43) делит 6-е место.
В гонке бомбардиров Кучеров с 61 очком идет на третьем месте, отставая от Драйзайтля на 2 балла. Макдэвид лидирует с 79 очками.
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