Кучеров делит 1-е место с Макдэвидом по числу передач в сезоне НХЛ. У них по 44, у Карлссона – 43

делит 1-е место с Коннором Макдэвидом по числу передач в сезоне .

Сегодня форвард « » сделал очередную передачу в матче с «Ванкувером» (5:4) – он ассистировал при 499-й шайбе Стивена Стэмкоса в лиге.

На счету Кучерова стало 44 передачи в 40 играх сезона. Он догнал капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (44 в 43). Третьим идет защитник « » Эрик Карлссон (43 в 43), четвертым – форвард «Ойлерс» Леон Драйзайтль (40 в 41).

Форвард Артемий Панарин (« », 35 в 43) делит 6-е место.

В гонке бомбардиров Кучеров с 61 очком идет на третьем месте, отставая от Драйзайтля на 2 балла. Макдэвид лидирует с 79 очками.