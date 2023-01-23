Токкет удалил аккаунт в твиттере после назначения в «Ванкувер»: «Теперь, как главному тренеру, пришло время избавиться от него»

Теги Ванкувер НХЛ Рик Токкет соцсети Хоккей

Рик Токкет удалил свой аккаунт в твиттере. 

Вчера 58-летний специалист занял пост главного тренера «Ванкувера». Сразу после этого он удалил свою страницу в соцсети.

Токкет объяснил журналистам свое решение.

«Он у меня был, когда я я был на вашей стороне, продвигал TNT. Теперь, как главному тренеру, пришло время избавиться от него», – заявил канадец. 

«Ванкувер» устроил реалити-шоу с отставкой тренера. Болельщики его поддержали, несмотря на провальный сезон

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2 комментария

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йозе марино
Почти как Разин)
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Garikus89
Пасс бы не забыть, а то восстановить тяжело будет)
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