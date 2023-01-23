Токкет удалил аккаунт в твиттере после назначения в «Ванкувер»: «Теперь, как главному тренеру, пришло время избавиться от него»

удалил свой аккаунт в твиттере.

Вчера 58-летний специалист занял пост главного тренера «Ванкувера». Сразу после этого он удалил свою страницу в соцсети.

Токкет объяснил журналистам свое решение.

«Он у меня был, когда я я был на вашей стороне, продвигал TNT. Теперь, как главному тренеру, пришло время избавиться от него», – заявил канадец.

«Ванкувер» устроил реалити-шоу с отставкой тренера. Болельщики его поддержали, несмотря на провальный сезон