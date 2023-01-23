Токкет о руководителях «Ванкувера»: «Рутерфорд и Альвин – первоклассные ребята. Они здорово справились в «Питтсбурге» и знают, как я отношусь к делу»

Теги Питтсбург Ванкувер Джим Рутерфорд НХЛ Рик Токкет Патрик Альвин Хоккей

Рик Токкет высказался о назначении главным тренером «Ванкувера». 

Ранее специалист возглавлял «Аризону» и входил в штаб «Питтсбурга», с которым выиграл два Кубка Стэнли.

В «Пингвинс» он пересекался с президентом «Кэнакс» по хоккейным операциям Джимом Рутерфордом и генеральным менеджером Патриком Альвином. 

«Джим и Патрик – первоклассные ребята. Они здорово справились с работой в «Питтсбурге», где мы добились успехов. Они знают, как я отношусь к делу, и это было одним из факторов.

Мне не терпелось вернуться к работе. У меня была пара возможностей в прошлом, но этот вариант я изучил очень внимательно. 

В составе есть несколько по-настоящему элитных игроков. Есть несколько ролевых игроков, отдача от которых может быть больше. Я очень рад быть здесь.

Вне зависимости от того, как ушел Брюс Будро, мне нужно будет выстроить отношения с игроками. В общей сложности я провел в этой лиге больше 30 лет и уже привык к шуму. Его просто нужно блокировать. Я представляю себе раздевалку как безопасное место в мире, полном отвлекающих факторов», – сказал Токкет. 

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7 комментариев

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Aviator92
Ответ Ваня Колобов
Почему?
Койоты у него были унылыми даже по меркам Аризоны
+1
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See what
Никаках надежд от этого назначения, как и никаких успехов в карьере Токкета
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A-G
Ответ Ваня Колобов
Почему не вызывает оптимизма?
Предыдущая работа Токкета, скажем так, восторга не вызывает. И проблема была не в Будро, вернее сказать, его ошибки не были критическими. Ну и вдобавок, репутационный удар с тем, как его уволили, поправить будет очень и очень тяжело.
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Ваня Колобов
Ответ Kirill HG
Точно. Рутерфорд. А я думал почему Токетта берут в Ванкувер... старые связи Назначение не вызывает никакого оптимизма по отношению к шансам Ванкувера подняться со дна и изменить свое положение в лучшую сторону
Почему не вызывает оптимизма?
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Ваня Колобов
Ответ Aviator92
Это провал
Почему?
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kirill HG
Точно. Рутерфорд. А я думал почему Токетта берут в Ванкувер... старые связи

Назначение не вызывает никакого оптимизма по отношению к шансам Ванкувера подняться со дна и изменить свое положение в лучшую сторону
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aviator92
Это провал
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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