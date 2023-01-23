Токкет о руководителях «Ванкувера»: «Рутерфорд и Альвин – первоклассные ребята. Они здорово справились в «Питтсбурге» и знают, как я отношусь к делу»

высказался о назначении главным тренером « ».

Ранее специалист возглавлял «Аризону» и входил в штаб « », с которым выиграл два Кубка Стэнли.

В «Пингвинс» он пересекался с президентом «Кэнакс» по хоккейным операциям Джимом Рутерфордом и генеральным менеджером Патриком Альвином.

«Джим и Патрик – первоклассные ребята. Они здорово справились с работой в «Питтсбурге», где мы добились успехов. Они знают, как я отношусь к делу, и это было одним из факторов.

Мне не терпелось вернуться к работе. У меня была пара возможностей в прошлом, но этот вариант я изучил очень внимательно.

В составе есть несколько по-настоящему элитных игроков. Есть несколько ролевых игроков, отдача от которых может быть больше. Я очень рад быть здесь.

Вне зависимости от того, как ушел Брюс Будро, мне нужно будет выстроить отношения с игроками. В общей сложности я провел в этой лиге больше 30 лет и уже привык к шуму. Его просто нужно блокировать. Я представляю себе раздевалку как безопасное место в мире, полном отвлекающих факторов», – сказал Токкет.