Жамнов о приходе Гончара в «Ванкувер»: «Рад за Сергея, еще один российский тренер в НХЛ. Они работали с Токкетом, «химия» есть»

Теги Сборная России по хоккею Питтсбург Ванкувер Алексей Жамнов Сергей Гончар НХЛ Рик Токкет Хоккей

Алексей Жамнов высказался о включении Сергея Гончара в тренерский штаб «Ванкувера». 

«Назначение Сергея Гончара в «Ванкувер» ожидаемо, разговоры об этом шли. Я ему написал, поздравил, ночь же была, так что пока не звонил.

Они работали с Риком Токкетом в «Питтсбурге», хорошо друг друга знают, поэтому «химия» есть. Не просто ведь так они выигрывали вместе. Надеюсь, у Сергея получится исправить непростую ситуацию в «Кэнакс».

Его тренерская работа в сборной России завершена? Получается, что на данный момент да. Рад за Гончара, еще один российский тренер будет работать в НХЛ.

Встанет ли он на лавку или будет просто трудиться в системе, будучи тренером по развитию защитников, – лучше узнать у самого Сереги», – сказал главный тренер сборной России. 

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