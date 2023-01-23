Жамнов о приходе Гончара в «Ванкувер»: «Рад за Сергея, еще один российский тренер в НХЛ. Они работали с Токкетом, «химия» есть»

высказался о включении Сергея Гончара в тренерский штаб « ».

«Назначение Сергея Гончара в «Ванкувер» ожидаемо, разговоры об этом шли. Я ему написал, поздравил, ночь же была, так что пока не звонил.

Они работали с в « », хорошо друг друга знают, поэтому «химия» есть. Не просто ведь так они выигрывали вместе. Надеюсь, у Сергея получится исправить непростую ситуацию в «Кэнакс».

Его тренерская работа в сборной России завершена? Получается, что на данный момент да. Рад за Гончара, еще один российский тренер будет работать в .

Встанет ли он на лавку или будет просто трудиться в системе, будучи тренером по развитию защитников, – лучше узнать у самого Сереги», – сказал главный тренер сборной России.