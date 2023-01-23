Сергей Самсонов о Гончаре в «Ванкувере»: «Здорово, что нашим ребятам доверяют. Они будут помогать и сборной России, стоит надеяться»

Теги Сборная России по хоккею Каролина Ванкувер Сергей Брылин Сергей Гончар Сергей Самсонов Джим Рутерфорд Евгений Набоков НХЛ ТАСС Хоккей

Сергей Самсонов высказался о включении Сергея Гончара в тренерский штаб «Ванкувера».

«Если честно, рад за Сергея! Такой человек, как он, поможет в любом клубе. Мне кажется, хоть и на данный момент его обязанностью будет работа с защитниками, у него будет намного больше возможностей добавить в любых аспектах команды.

Человеку с таким опытом побед в Кубке Стэнли, как игрок и ассистент тренера «Питтсбурга» (тем более он работал тогда с Джимом Рутерфордом, который сейчас является президентом «Ванкувера»), будут доверять больше.

Это здорово, что нашим ребятам доверяют, и думаю, от этого у них только будет расти опыт. Понятно, что все ребята относительно недавно закончили играть, а тенденции в НХЛ меняются каждый год.

Тренер постоянно учится как игрок, поэтому важно, что нашим специалистам доверяют. Стоит надеяться, что они будут помогать не только клубам НХЛ, но и также нашей сборной», – сказал тренер «Каролины» по развитию нападающих.

Отметим, что Сергей Брылин сейчас занимает должность ассистента главного тренера «Нью-Джерси», Евгений Набоков – тренера вратарей «Сан-Хосе». 

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2 комментария

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Александр Балабанов
Ответ Kolyamba39
Самсонов там сколько уже лет 7 развивает напов вв каролине?
6-й сезон
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kolyamba39
Самсонов там сколько уже лет 7 развивает напов вв каролине?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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