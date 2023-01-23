Люк Шенн об увольнении Будро из «Ванкувера»: «Игроки чувствуют, что подвели его. Он заслуживает лучшего»
Люк Шенн считает, что игроки «Ванкувера» подвели Брюса Будро.
68-летний специалист был отправлен в отставку, клуб возглавил Рик Токкет. «Кэнакс» потерпели 10 поражений в 12 играх и отстают от зоны плей-офф Западной конференции на 14 очков.
«Мы чувствуем, что подвели его. Он заслуживает лучшего.
Ответственность лежит на нас, на игроках. Я уже много лет играю и очень часто сталкивался с тренерскими перестановками. В большинстве случаев команде нужна встряска, иногда бывает, что тренеры теряют раздевалку, но я не думаю, что в нашем случае это так.
Ребятам нравилось играть под его руководством. Мы хотели продолжать стараться, чтобы играть лучше, но накопилось слишком много поражений, к сожалению», – сказал защитник канадского клуба.
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