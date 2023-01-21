Плющев о «Салавате»: «Первые лица Уфы публично поддерживают команду, мне это нравится. Чистят карму, но и делать покупки ради пиара не стали»

похвалил руководство « » за публичную поддержку команды.

– Много лет команда строилась на действительно ярких легионерах, но они ушли и начался новый этап – с курсом на молодежь, местами очень интересную.

Сейчас «Салават» уперся в свой потолок, значит, приходит время каких-то тактических изменений. Готовы ли к ним новые лидеры Уфы из числа молодежи – увидим. Безусловно, по качеству состава «Салават» позади Казани, Магнитогорска и Омска, значит, нужно искать какие-то неожиданные ходы.

Отметил бы по «Салавату» и другой важный момент.

– Какой?

– В Ярославле и Магнитогорске руководство отмалчивается. В Уфе ситуация другая – после каждого матча первые лица «Салавата» свою команду публично поддерживают. Это новый момент для нынешнего сезона . Мне такое поведение руководства нравится, в трудные моменты оно работает на команду.

– Но в начале сезона вы руководителей «Салавата», наоборот, критиковали...

– Да, там были определенные обещания по легионерам, которые так и не воплотились в жизнь. Наверное, с одной стороны первые лица Уфы сейчас так поддерживают команду, потому что понимают, что им не удалось себя проявить на трансферном рынке – и чистят карму. С другой стороны ругать менеджеров «Салавата» не рискну – делать покупки ради покупок или пиара они не стали, это тоже ответственный подход, – сказал заслуженный тренер России.