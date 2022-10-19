Плющев о «Салавате»: «Политика руководства смешит, нелепые комментарии в медиа. Команде нужно помочь трансфером, а не телеграмом»

считает, что «Салавату» нужны трансферы, а не посты директора в соцсетях.

– Работа с молодыми – дело перспективное, но для тренера – самое неблагодарное. Знаю, о чем говорю, ведь в свое время на уровне национальной сборной России рискнул и открыл двери целому поколению молодежи, которое вел еще в юниорской сборной страны.

Да, через какое-то время эта молодежь выстрелила на высшем уровне, в том же Квебеке после долгих лет неудач вернула России золото чемпионата мира. Но чтобы воспользоваться этим результатом, оценить его, нужно уметь ждать. А в нашем хоккее ждать не умеют и не любят.

– Тогда в чем резервы Уфы?

– Только доверием молодежи быстрый результат не обеспечишь. Всем линиям «Салавата», за исключением вратарской, нужно усиление уже сегодня. Но мы видим трансферы со стороны конкурентов – того же Челябинска или Омска, а Уфа молчит. Это настораживает.

– С чем связываете такую трансферную пассивность?

– В Башкирии отличные хоккейные традиции и хорошая школа, что подтверждается на старте этого чемпионата. Но я так понимаю, что в руководство клуба пришли совсем новые люди, которые делают в хоккее только первые шаги. Видим это по их политике, которая пока скорее смешит.

– О чем речь?

– Например, о нелепых комментариях в СМИ. Сейчас Уфе нужно стабилизировать свой ход по чемпионату. В этой ситуации команде, тренерскому штабу нужно помочь трансфером, а не телеграмом. Но пока мы видим обратное. Что ж, наверное, это болезнь роста, подождем, – сказал заслуженный тренер России.

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