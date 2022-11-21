Плющев о «Салавате»: «Срочно нужны 1-2 трансфера. Свой потенциал нынешний состав реализовал»

поделился мыслями об игре .

– Серией «Салавата» не удивлен. В сентябре и октябре команда сумела прыгнуть выше головы, и у болельщиков, и у руководства появилась эйфория.

Считаю, что на ровном месте, ведь легионеров уровня Умарка или Хартикайнена в «Салавате» нет, а талантливая молодежь пока не готова стабильно брать их роли. Тут нужно ждать и верить.

Да, новый тренер сработал, поставил молодежи неплохую игру, был виден стиль. Но соперники этот «Салават» изучили, что показала последняя домашняя серия.

– Что делать?

– Во-первых, нужно убрать эйфорию и трезво взглянуть на ситуацию, оценив свои объективные возможности. Завышенные ожидания могут быть от того же «Ак Барса», где действительно звездный состав, но никак не от нынешнего «Салавата».

Во-вторых, еще в предыдущем интервью по Уфе говорил о том, что руководителям команды необходимо помогать «Салавату» не прокламациями в телеграме, а трансферами.

Да, рынок сегодня очень тяжелый, европейские легионеры за железным занавесом, но тем не менее команде срочно нужны один-два трансфера.

Ведь свой потенциал нынешний состав в общем-то реализовал, на фоне Магнитогорска, Казани и Омска его место на Востоке – максимум четвертое, в борьбе с Екатеринбургом.

Самое интересное, что, судя по прессе, руководитель «Салавата» со мной согласился. Да, говорит, нужны не слова, а трансферы.

Но пока воз и ныне там – видимо, рынок не складывается, хотя конкуренты Уфы какие-то варианты все-таки находят. Может, тогда попробовать обмен? – сказал заслуженный тренер России.