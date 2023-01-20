Козлов о результативности «Салавата»: «Моменты есть, нужно решать ситуации в свою пользу. Надо брать на себя инициативу, иметь смелость»

Теги Салават Юлаев Нефтехимик Виктор Козлов КХЛ Хоккей

Виктор Козлов высказался после матча против «Нефтехимика» (2:5).

– Статистику после первого периода можно читать как комментарий ко всей игре. «Нефтехимик» заблокировал 13 бросков, а мы три. У них 17 силовых, а у нас четыре. Вот и вся разница. Разница в том, что надо выходить и выигрывать, а не просто поиграть в хоккей.

– Можно сказать, что сегодня не хватило настроя?

– Нет. Мы знали, в какой ситуации находится Нижнекамск. Мы проигрывали в двух последних матчах, надо было играть от ножа. Конечно, у соперника было больше желания.

– С чем связана низкая результативность?

– Моменты есть, нужно забивать, решать ситуации в свою пользу. Брать на себя инициативу, иметь смелость. Надо четче играть в обороне. Мы не можем думать об атаке, пока еще шайбу не отобрали. С «Металлургом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» были свои ошибки, за которые нас наказали.

– Есть позитивные моменты после такой игры?

– Нет.

– Тревожно, что столько матчей проигрываете перед плей-офф?

– Это неприятно. На подходе ребята, которые, надеюсь, усилят игру в тех компонентах, в которых нужно.

– Почему вы поменяли стартовые звенья в составе?

– Получилось так, что Тимкина дисквалифицировали, и у нас больше не было игроков. Мы составили звенья так, чтобы иметь полноценные четыре звена, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».

«Салават Юлаев» проиграл 4 из 5 последних матчей

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Это все можно назвать одним словом хаос. Силы у команды не безграничны, одна ошибка ведёт к другой, как лавина, трудно собраться, Нужна глубина состава, ее нет. Когда выпадают лидеры, их должны заменить другие а не кем. Кто виноват? Один руководитель в пальто.
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Слово и Дело
Команда из Уфы просто поиграла в хоккей. Спасибо. Болельщики видели и восхитились нестардатным решениям и заданиям на игру. Можно продолжать в том же духе.
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Павел Пирниязов
Ответ RusSh
Видимо выдохлись. Если спросите кто виноват, ответ очевиден Баширов.....слабый функционер......и вообще ТРЕПЛО. А Салавата сегодня на площадке не было. Какая то другая команда была.
Бестолковая беготня-толкотня как у дворовой команды. Большинство- ноль.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
RusSh
Видимо выдохлись. Если спросите кто виноват, ответ очевиден Баширов.....слабый функционер......и вообще ТРЕПЛО. А Салавата сегодня на площадке не было. Какая то другая команда была.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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