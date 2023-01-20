Козлов о результативности «Салавата»: «Моменты есть, нужно решать ситуации в свою пользу. Надо брать на себя инициативу, иметь смелость»
Виктор Козлов высказался после матча против «Нефтехимика» (2:5).
– Статистику после первого периода можно читать как комментарий ко всей игре. «Нефтехимик» заблокировал 13 бросков, а мы три. У них 17 силовых, а у нас четыре. Вот и вся разница. Разница в том, что надо выходить и выигрывать, а не просто поиграть в хоккей.
– Можно сказать, что сегодня не хватило настроя?
– Нет. Мы знали, в какой ситуации находится Нижнекамск. Мы проигрывали в двух последних матчах, надо было играть от ножа. Конечно, у соперника было больше желания.
– С чем связана низкая результативность?
– Моменты есть, нужно забивать, решать ситуации в свою пользу. Брать на себя инициативу, иметь смелость. Надо четче играть в обороне. Мы не можем думать об атаке, пока еще шайбу не отобрали. С «Металлургом», «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» были свои ошибки, за которые нас наказали.
– Есть позитивные моменты после такой игры?
– Нет.
– Тревожно, что столько матчей проигрываете перед плей-офф?
– Это неприятно. На подходе ребята, которые, надеюсь, усилят игру в тех компонентах, в которых нужно.
– Почему вы поменяли стартовые звенья в составе?
– Получилось так, что Тимкина дисквалифицировали, и у нас больше не было игроков. Мы составили звенья так, чтобы иметь полноценные четыре звена, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева».
4 комментария