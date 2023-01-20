Сафин о «Салавате»: «Это не разрозненные кучки, где иностранцы, иногородние и местные отдельно. Дружная, хорошая команда»

поделился мнением об игре « ».

– Венер Расихович, какие у вас ощущения, впечатления от игры и результатов «Салавата Юлаева» в этом сезоне?

– Если честно, игра команды мне импонирует. Понятно, что победные серии сменяются сериями поражений. Хотелось бы более стабильного хоккея. Но видно, что в команде есть коллектив – это мне очень импонирует. Это не разрозненные кучки, где иностранцы, иногородние и местные отдельно. Видно, что это дружная, хорошая команда, в которой играют друг за друга, борются.

Не сказать, что результат плохой. Таблица плотная: один-два матча выиграл и уже приблизился к первому-второму месту. А проиграешь, то можно и упасть. По крайней мере, команда старается, держится на плаву, ребята отдаются игре.

Нравится, что есть опытные ребята, которые за собой тянут команду – , . Хорошо вписался , тоже молодец. От них не отстает молодежь, наши воспитанники, это очень радует, – сказал бывший тренер «Салавата».