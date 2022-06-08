Макдэвид об Эвандере Кэйне и «Эдмонтоне»: «Я не подписываю контракты. Но он отлично сыграл, такие парни всегда нужны»

положительно оценил вклад в результат «Эдмонтона».

30-летний нападающий забросил 13 шайб в 15 матчах «Ойлерс» в плей-офф. «Нефтяники» впервые с 2006 года дошли до финала конференции.

Он пришел в «Эдмонтон» по ходу сезона, подписав контракт на 1,375 миллиона долларов. Летом форвард может стать неограниченно свободным агентом.

«Кэйнер пришел и сделал все, о чем его просили, это уж точно. Будущее не от меня зависит. Я не подписываю контракты и все такое.

Но я могу сказать, что Кэйнер сыграл отлично. Он делал все, что от него требовалось, и даже больше. Вы видели, как он играл в плей-офф. Такие парни всегда нужны», – сказал капитан «Ойлерс».

Эвандер Кэйн об «Эдмонтоне» и будущем: «Лучший клуб в моей карьере, должно быть. Но есть много разных переменных»