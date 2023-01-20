«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф.

« » выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф.

Сегодня «Ойлерс» обыграли « » (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата . Автором победной шайбы стал .

Канадский клуб идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 55 очками в 47 играх (отставание от идущего третьим «Лос-Анджелеса» – 1 балл).

Команда под руководством занимает первое место в зоне wild card Западной конференции.