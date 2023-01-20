«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф
«Эдмонтон» выиграл 5 матчей подряд и закрепился в зоне плей-офф.
Сегодня «Ойлерс» обыграли «Тампу» (5:3) в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Автором победной шайбы стал Коннор Макдэвид.
Канадский клуб идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе с 55 очками в 47 играх (отставание от идущего третьим «Лос-Анджелеса» – 1 балл).
Команда под руководством Джея Вудкрофта занимает первое место в зоне wild card Западной конференции.
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