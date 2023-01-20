Кузнецов вышел на 6-е место в истории «Вашингтона» по числу передач (376). Гартнер идет на 5-м – 392

вышел на 6-е место в истории « » по числу передач (376).

Сегодня российский нападающий дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:0).

У него стало 535 (159+376) очков в 646 играх за карьеру. Кузнецов опередил Дэйла Хантера (375 передач в 872 играх).

В топ-5 входят Никлас Бэкстрем (750 в 1064, продолжает карьеру в клубе), (652 в 1322, продолжает карьеру в клубе), (474 в 917, продолжает карьеру в клубе), Михал Пивонька (418 в 825) и Майк Гартнер (392 в 758).