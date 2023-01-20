Кузнецов вышел на 6-е место в истории «Вашингтона» по числу передач (376). Гартнер идет на 5-м – 392
Евгений Кузнецов вышел на 6-е место в истории «Вашингтона» по числу передач (376).
Сегодня российский нападающий дважды ассистировал партнерам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:0).
У него стало 535 (159+376) очков в 646 играх за карьеру. Кузнецов опередил Дэйла Хантера (375 передач в 872 играх).
В топ-5 входят Никлас Бэкстрем (750 в 1064, продолжает карьеру в клубе), Александр Овечкин (652 в 1322, продолжает карьеру в клубе), Джон Карлсон (474 в 917, продолжает карьеру в клубе), Михал Пивонька (418 в 825) и Майк Гартнер (392 в 758).
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