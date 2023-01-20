Максим Сушинский: «СКА играет в интересный хоккей, но не советский. У них агрессивный, атакующий стиль, похожий на НХЛ»

считает, что СКА показывает хоккей, который предпочитают команды .

– играет в интересный хоккей. Но не советский, как об этом некоторые говорят.

У них агрессивный, атакующий стиль, похожий на тот, что предпочитают команды в НХЛ. Из советского там игра в пас и то, что много голов. А так они активно играют, прессингуют. Как в НХЛ – там в откат не играют.

– То есть нельзя назвать СКА безликой командой, у которой нет стиля?

– Ну вы уж совсем... У какой команды нашей лиги тогда есть стиль? Кто-то играет на результат, кто-то – на зрителя, стараясь добиться результата. Так, например, играл «Авангард» Боба Хартли.

И для зрителей, и на результат. Ему нравилась активная, агрессивная игра, когда много бросков, борьбы и прессинг на каждом участке площадки.

У нас много клубов играют в откатную систему.

Но при этом «Металлург» в прошлом году дошла до финала Кубка Гагарина. У каждого тренера – своя тактика и методы достижения цели, – сказал бывший нападающий сборной России.