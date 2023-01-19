Воронков и Тимкин дисквалифицированы на один матч по итогам драки в игре «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Теги Ак Барс Салават Юлаев дисквалификации драки видео КХЛ Евгений Тимкин Дмитрий Воронков Хоккей

Дмитрий Воронков и Евгений Тимкин дисквалифицированы на один матч.

Игроки устроили драку в матче «Ак Барс» – «Салават Юлаев».

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, нападающие Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Евгений Тимкин («Салават Юлаев») получают одноматчевые дисквалификации и индивидуальные штрафы за повторные драки в сезоне», – говорится в сообщении на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.

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12 комментариев

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Огюст
Какая там драга -отошли в строну ,Тимкин споткнулся ,а Воронков на него упал ! Судьи подняли их и на этом битва гладиаторов и закончилась ! Если перчатки снял ,то уже дракой считают !
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Александр_Ронни
Смешно этот инциндент с маханиями руками 3секунды и дракой-то назвать
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marshal .masha
Ответ Серый
Авангард попросил не выпускать Воронкова на следующий матч. А для этого попросил своего воспитанника спровоцировать Диму. Вот коварные ястребы!
Да уж Авангарду будет попроще, да и забивал с ними в каждой игре
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BarT
Драки это часть хоккея. А делают балет.
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marshal .masha
Ответ Stanc_P
Вот для чего там судьи совещались после драки, неужели нельзя было дать по 2+2? Все же знают, что у нас дурацкие правила и будет дисквалификация
Правила просто дичь, как будто в балет играют. Ну подрались и подрались, мужики играют, из этого делают какой-то . криминал. Давно пора это правило с дисквалификацией пересмотреть
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Серый
Ответ Stanc_P
Вот для чего там судьи совещались после драки, неужели нельзя было дать по 2+2? Все же знают, что у нас дурацкие правила и будет дисквалификация
Авангард попросил не выпускать Воронкова на следующий матч. А для этого попросил своего воспитанника спровоцировать Диму. Вот коварные ястребы!
+2
-2
0
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Александр Невский
Воронков наверное самый бесполезный игрок в КХЛ .
+3
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Ачиваков Марат
Ответ artist777
Больше пользы будет от Тимкина если посидит на скамье.
Скорее да, чем нет.
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artist777
Больше пользы будет от Тимкина если посидит на скамье.
+3
-1
+2
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Stanc_P
Вот для чего там судьи совещались после драки, неужели нельзя было дать по 2+2? Все же знают, что у нас дурацкие правила и будет дисквалификация
+1
0
+1
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Sportsmen KAA
Бред. Там драки не было как таковой
+8
0
+8
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BertNiKK
Ну, это больше потеря для Казани, чем для Салавата. Тимкин то играет, то не играет. Есть кем заменить.
+9
-1
+8
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