Воронков и Тимкин дисквалифицированы на один матч по итогам драки в игре «Ак Барс» – «Салават Юлаев»
Дмитрий Воронков и Евгений Тимкин дисквалифицированы на один матч.
Игроки устроили драку в матче «Ак Барс» – «Салават Юлаев».
«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, нападающие Дмитрий Воронков («Ак Барс») и Евгений Тимкин («Салават Юлаев») получают одноматчевые дисквалификации и индивидуальные штрафы за повторные драки в сезоне», – говорится в сообщении на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.
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