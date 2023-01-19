Воронков и Тимкин дисквалифицированы на один матч по итогам драки в игре «Ак Барс» – «Салават Юлаев»

Дмитрий Воронков и Евгений Тимкин дисквалифицированы на один матч.

Игроки устроили драку в матче «Ак Барс» – « ».

«В соответствии с п 4.4.1 ст. 28 Дисциплинарного регламента КХЛ, нападающие (« ») и («Салават Юлаев») получают одноматчевые дисквалификации и индивидуальные штрафы за повторные драки в сезоне», – говорится в сообщении на сайте Фонбет Чемпионата КХЛ.