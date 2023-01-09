Воронков о матче с «Сибирью»: «Ак Барсу» нужно взять реванш. Будем стараться играть агрессивно и быстро с первых минут»

высказался в преддверии матча против « ».

Игра состоится сегодня, 9 января. Начало – в 15:30 по московскому времени.

– Дважды в этом сезоне уступили «Сибири», получились не особо удачные матчи, сегодня нужно взять реванш.

Разбирали эти встречи, изучали свои ошибки, победить можно за счет правильной игры, сыграть строго по тренерскому заданию. Будем стараться играть агрессивно и быстро с первых минут матча.

– Какие сильные стороны можете выделить у соперника?

– Хорошая команда, достаточно системная. «Сибирь» хорошо поддерживают болельщики на своей площадке, поэтому важно сбить их стартовый натиск и навязать свою игру, – сказал нападающий « ».