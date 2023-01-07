Даниил Тарасов: «Воронков – агрессивный форвард, устремленный на ворота. Сможет помочь «Коламбусу» в этом компоненте»
Даниил Тарасов оценил перспективы Дмитрия Воронкова в «Коламбусе».
Ранее сообщалось, что нападающий «Ак Барса» планирует отправиться в НХЛ после этого сезона.
«Лично с ним я не знаком. Наверное, играли друг против друга, когда я был в Уфе.
Сильно к нему не присматривался, но знаю, что он достаточно агрессивный форвард, устремленный на ворота, и в этом компоненте сможет нам помочь, добавить агрессивности», – сказал голкипер «Коламбуса».
«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.
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