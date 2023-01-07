Даниил Тарасов: «Воронков – агрессивный форвард, устремленный на ворота. Сможет помочь «Коламбусу» в этом компоненте»

оценил перспективы в «Коламбусе».

Ранее сообщалось, что нападающий « » планирует отправиться в НХЛ после этого сезона.

«Лично с ним я не знаком. Наверное, играли друг против друга, когда я был в Уфе.

Сильно к нему не присматривался, но знаю, что он достаточно агрессивный форвард, устремленный на ворота, и в этом компоненте сможет нам помочь, добавить агрессивности», – сказал голкипер « ».

«Блю Джекетс» выбрали форварда в четвертом раунде драфта НХЛ-2019 под общим 114-м номером.