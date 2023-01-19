Кирилл Марченко: «Люблю футбол, говорю всем, что это не соккер, а футбол. Сходить на НБА – это была моя мечта, а бейсбол – это чисто включить телевизор, чтоб он фоном шел»

Хоккеист « » Кирилл Марченко рассказал об отношении к другим видам спорта.

– Как ты вписался в американскую жизнь? Язык ты знал неплохо, да?

– Если честно, не очень хорошо – просто делал вид, что знаю, постоянно разговаривал, и меня как-то понимали. Старался больше общаться. Была ситуация, когда играл в АХЛ, как раз шел чемпионат мира. А я люблю футбол, смотрю, и думаю, что надо идти с кем-то обсуждать матчи. Прихожу в раздевалку, и понимаю, что из русских никого нет, надо говорить на английском.

Я уже в Кливленде хорошо подучил язык. Был там один на протяжении месяца, и это пошло на пользу. А здесь есть Влад Гавриков, Егор Чинахов и тот же Даня Тарасов, они мне могут помочь, и я расслабляюсь.

В плане быта – большое спасибо Вике. Я не думал, что это так сложно для жены хоккеиста, который играет первый сезон в . Она здесь практически одна. У меня игры, выезды, и я хоть как-то провожу свое время, а ей тут делать банально нечего. Она классно справляется с этой ситуацией, нет никакой депрессии, всегда с улыбкой меня встречает. Очень уважаю ее за это.

– Ты говорил, что ты домосед. Но в соцсетях вы выкладывали, что в Коламбусе ходили на футбол, да?

– Как раз-таки с Федей Тютиным. На нормальный футбол, в который играют ногами.

– Соккер.

– Да, для меня это футбол, я всем говорю, что это не соккер, а футбол. Ребята, нет, foot и ball. Мы посмотрели где-то до 75-й минуты, потом было предупреждение о грозе, матч остановили на 30 минут, и мы ушли.

Интересно, но по сравнению с баскетболом – а я очень люблю баскетбол, если мы говорим об американских видах спорта, то сходить на матч – это была моя мечта. И в Кливленде наша команда играла на одной арене с «Кавальерс», и к ним приехали «Бостон Селтикс». А это очень классный матч. Уже не вспомню, по-моему, они в прошлом году в финале только проиграли.

Мы попали на эту игру, я много игроков знаю, особенно из «Бостона», и мне было очень интересно. Матч еще хорошим получился, в овертайме закончился. Это вот две игры, которые я смог посетить в Америке, но на баскетбол я бы еще раз с удовольствием сходил.

– Американский футбол тебе не зашел?

– По телевизору только. Мне интересно что-то изучать, поэтому я разобрался в правилах американского футбола и бейсбола. Но мне лень смотреть всю эту историю. У нас в раздевалке есть мячи для американского футбола, вот я каждый день практикуюсь, чтобы правильно отдавать передачи. Это сложно, и это все, что у меня есть общего с американским футболом.

А бейсбол – это чисто включить телевизор, чтоб он фоном шел. Достаточно долгая и скучная игра, как по мне. Хотя бывает интересно в какие-то моменты, если понимать правила, – сказал нападающий.

«В Вашингтоне каждый второй в майке Овечкина – это завораживает». Кирилл Марченко – о жизни в Америке, хет-трике и настоящем футболе