Детский тренер Марченко: «Когда Кирилл играл в ВХЛ, скауты НХЛ говорили, что он должен заиграть. Хороший бросок – его сильная сторона»

Детский тренер оценил показатели хоккеиста в НХЛ.

Российский нападающий набрал 8 (8+0) очков в 16 играх регулярного чемпионата.

– Вас удивил старт Кирилла в НХЛ?

– Скорее нет, чем да. Когда он играл в , я общался со многими скаутами НХЛ, которые говорили, что он должен заиграть. У него были все данные для этого.

Сейчас ему в «Коламбусе» дают время играть, чтобы раскрыть его потенциал. Это не может не радовать. Мне нравится его игра сейчас. Он игрок, который может и забить, и отдать.

– Но пока в НХЛ Кирилл все еще без передач. Может ли это значить, что в «Коламбусе» хочет слепить из него исключительно снайпера?

– Мы недавно обсуждали это с отцом Кирилла, кстати. Да, сейчас он сконцентрирован на бросок. Кирилл хорошо бросает – это его сильная сторона.

В «Коламбусе» видимо сейчас дают ему установку больше бросать, практиковать снайперские навыки.

Но потом, думаю, он будет развивать свой пас, потому что это умеет хорошо. Пока он адаптируется к среде, к манере игры, – сказал Олег Таубер.