Марченко об НХЛ: «Здесь все бегут, бросают, приходится бегать туда-обратно. А в России мы приехали в одну зону, закрепились, поехали обратно»

Теги Коламбус НХЛ КХЛ Кирилл Марченко Чемпионат.com Хоккей

Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о разнице в стиле команд НХЛ и КХЛ

«Какую команду КХЛ можно назвать самой североамериканской? Не могу сравнивать, потому что у нас менталитет другой в плане хоккея. Мы любим больше играть с шайбой, сохранять ее, играть в позиционные атаки – мне нравится это, это интересно. Здесь все бегут, все бросают, приходится бегать туда-обратно – а в России мы приехали в одну зону, закрепились, потом поехали обратно.

У нас все команды хорошо сохраняют шайбу и любят подержать ее в чужой зоне, здесь больше забросов, давления, работы без шайбы, к этому надо было привыкать», – сказал Марченко. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Splin
Так НХЛ сейчас и есть беготня клонов😆
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
old folk
Ответ Minuvert
Без году неделю играет, а уже "у нас"...
Он как раз «у нас в КХЛ» имеет в виду.
Заголовок кривой
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Minuvert
Без году неделю играет, а уже "у нас"...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий