Марченко об НХЛ: «Здесь все бегут, бросают, приходится бегать туда-обратно. А в России мы приехали в одну зону, закрепились, поехали обратно»

Нападающий « » рассказал о разнице в стиле команд и .

«Какую команду КХЛ можно назвать самой североамериканской? Не могу сравнивать, потому что у нас менталитет другой в плане хоккея. Мы любим больше играть с шайбой, сохранять ее, играть в позиционные атаки – мне нравится это, это интересно. Здесь все бегут, все бросают, приходится бегать туда-обратно – а в России мы приехали в одну зону, закрепились, потом поехали обратно.

У нас все команды хорошо сохраняют шайбу и любят подержать ее в чужой зоне, здесь больше забросов, давления, работы без шайбы, к этому надо было привыкать», – сказал Марченко.