Президент Татарстана: «В прошлом году мы отмечали 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией. Уверен, турнир исламских стран даст импульс развитию хоккея в этих странах»

Президент Татарстана выступил на церемонии закрытия хоккейного турнира исламских стран в Казани.

В турнире принимали участие хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Алжира, и Ливана. Татарстан представляли команда системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики.

«В прошлом году мы отмечали 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией. 11 веков назад наши предки стали неотъемлемой частью мусульманского народа.

Сегодня мы остаемся верны заветам наших предков. Учитывая наши богатые хоккейные традиции, мы рады, что появилась еще одна спортивная площадка, которая объединяет страны исламского сотрудничества.

Уверен, этот турнир даст импульс развитию хоккея в исламских странах, станет яркой страницей в истории исламского спортивного мира», – приводит слова «Бизнес Online».