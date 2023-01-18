Президент Татарстана: «В прошлом году мы отмечали 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией. Уверен, турнир исламских стран даст импульс развитию хоккея в этих странах»

Теги сборная Казахстана по хоккею КХЛ Сборная Марокко Рустам Минниханов сборная ОАЭ Политика история религия Хоккей

Президент Татарстана выступил на церемонии закрытия хоккейного турнира исламских стран в Казани.

В турнире принимали участие хоккеисты из ОАЭ, Саудовской Аравии, Ирана, Омана, Бахрейна, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана, Алжира, Марокко и Ливана. Татарстан представляли команда системы «Ак Барса» и хоккейная команда Духовного управления мусульман республики.

«В прошлом году мы отмечали 1100-летие принятие ислама Волжской Булгарией. 11 веков назад наши предки стали неотъемлемой частью мусульманского народа.

Сегодня мы остаемся верны заветам наших предков. Учитывая наши богатые хоккейные традиции, мы рады, что появилась еще одна спортивная площадка, которая объединяет страны исламского сотрудничества.

Уверен, этот турнир даст импульс развитию хоккея в исламских странах, станет яркой страницей в истории исламского спортивного мира», – приводит слова Рустама Минниханова «Бизнес Online». 

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7 комментариев

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Osik92
Ответ Maxim Vasnechov
Теперь он раис. Что тоже означает президент. )
раис он в Татарии только для Москвы и россии он глава региона
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За Валенсию с 1999
Ответ Rio de Janeiro
Вы правы: т н украинцы ближе к хазарам чем татары к булгарам
Совершенно верно. Как пример - споры о основании Киева: кем и когда. Кий, Лебедь, Хорив и Щек - это просто легенда, не подкрепленная никакими документами и фактами. Полно топонимов в тех местах говорят в пользу хазарской теории, как и то, что в предполагаемое основание города в тех краях никто не мог сравниться с хазарским каганатом, по сути это их территория была либо под их влиянием. Ну и про "Киевское письмо" надо упомянуть, которая прямо говорит в пользу того, что Киев был основан именно хазарами. Вообще, надо бы освежить знания, так как много лет назад изучал данный вопрос
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Rio de Janeiro
Ответ За Валенсию с 1999
Приняла ислам лишь верхушка ВБ, дабы иметь союзников в Багдаде, основное население так и осталось язычниками. Нынешние казанские татары в основном не имеют ничего общего с булгарскими корнями. Об этом свидетельствуют уйма фактов - от ДНК и расшифровки древнебулгарских надписей до языка: татары говорят на кыпчакском языке, булгарская ветвь отделилась ещё от прототюркского языка и мало что имеет общего с другими тюркскими. А миф, что татары - наследники булгар - чисто политическое решение, принятое в 1946 году, все документы имеются и легко найти в сети. Минниханов - простой болтун, не знающий историю своего народа
Вы правы: т н украинцы ближе к хазарам чем татары к булгарам
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Velirpa
слава России.
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За Валенсию с 1999
Приняла ислам лишь верхушка ВБ, дабы иметь союзников в Багдаде, основное население так и осталось язычниками. Нынешние казанские татары в основном не имеют ничего общего с булгарскими корнями. Об этом свидетельствуют уйма фактов - от ДНК и расшифровки древнебулгарских надписей до языка: татары говорят на кыпчакском языке, булгарская ветвь отделилась ещё от прототюркского языка и мало что имеет общего с другими тюркскими. А миф, что татары - наследники булгар - чисто политическое решение, принятое в 1946 году, все документы имеются и легко найти в сети. Минниханов - простой болтун, не знающий историю своего народа
+1
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Maxim Vasnechov
Ответ Minuvert
"Президента Татарстана" не существует, есть глава республики
Теперь он раис. Что тоже означает президент. )
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Minuvert
"Президента Татарстана" не существует, есть глава республики
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