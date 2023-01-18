Кожевников про погибшего на Украине экс-хоккеиста Подставкина: «Настоящий мужик. Родина позовет – куда же мы денемся?»

Теги происшествия КХЛ Александр Кожевников Политика Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на новость о гибели бывшего хоккеиста на Украине. 

Напомним, воспитанник «Мечела» Александр Подставкин погиб в ходе спецоперации. Ему было 30 лет. 

«Жалко. Царствия ему Небесного. Настоящий мужик.

Пошел воевать, долг исполнять. Все мы такие. Родина позовет – куда же мы денемся?» – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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6 комментариев

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Haman
Быть воином — жить вечно! Царствия небесного!
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tyuiop tyuiop
Ответ Russ Ivan
Царствия Небесного всем настоящим русским мужикам-воинам!!!
Да нет, долгих лет жизни
Настоящие мужики сейчас сражаются в легионе свободная Россия, а это овцы, идут на убой куда скажут
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Петр Распутин
Для него это очередной повод накатить.
+3
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Russ Ivan
Царствия Небесного всем настоящим русским мужикам-воинам!!!
+8
-4
+4
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Алексей Степанов
Куда ты денешься?. В магазин за водкой побежишь первым делом
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Velirpa
"Все мы такие"
_______________
хз(( я не такой, поэтому с этим вопросом я вышел в интернет.
+2
-2
0
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