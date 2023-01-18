Кожевников про погибшего на Украине экс-хоккеиста Подставкина: «Настоящий мужик. Родина позовет – куда же мы денемся?»

отреагировал на новость о гибели бывшего хоккеиста на Украине.

Напомним, воспитанник «Мечела» Александр Подставкин погиб в ходе спецоперации. Ему было 30 лет.

«Жалко. Царствия ему Небесного. Настоящий мужик.

Пошел воевать, долг исполнять. Все мы такие. Родина позовет – куда же мы денемся?» – сказал двукратный олимпийский чемпион.