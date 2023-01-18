Кожевников про погибшего на Украине экс-хоккеиста Подставкина: «Настоящий мужик. Родина позовет – куда же мы денемся?»
Александр Кожевников отреагировал на новость о гибели бывшего хоккеиста на Украине.
Напомним, воспитанник «Мечела» Александр Подставкин погиб в ходе спецоперации. Ему было 30 лет.
«Жалко. Царствия ему Небесного. Настоящий мужик.
Пошел воевать, долг исполнять. Все мы такие. Родина позовет – куда же мы денемся?» – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Настоящие мужики сейчас сражаются в легионе свободная Россия, а это овцы, идут на убой куда скажут
_______________
хз(( я не такой, поэтому с этим вопросом я вышел в интернет.