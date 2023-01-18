Хоккеисты «Кристалла» передали игрушки детям из ДНР и ЛНР

Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки.

Хоккеисты « » и директор спортивной школы «Кристалл» Максим Даниленко посетили социально-оздоровительный центр «Ударник» в Энгельсском районе. Спортсмены встретились с детьми из Донецкой и Луганской народных республик, проживающими в пункте временного размещения.

Нападающие «Кристалла» Роман Быков, Антон Подорожников, Александр Юкин рассказали детям об основных правилах здорового образа жизни, а также об особенностях тренировочного процесса в хоккее.

«Мы уже второй раз участвуем в подобной акции. Это очень важно поддержать ребят и вдохновить их на занятия спортом», – считают хоккеисты.

Напомним, благотворительная акция «Игрушкопад» прошла на ледовой арене Саратова в декабре прошлого года в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она была инициирована Саратовской областной спортивной школой олимпийского резерва по хоккею «Кристалл», хоккейным клубом «Кристалл» при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Матч лично посетил также глава региона Роман Бусаргин. В акции приняли участие все желающие, принеся на матч новые мягкие игрушки.

Фото: izvestia64.ru