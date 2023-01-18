Хоккеисты «Кристалла» передали игрушки детям из ДНР и ЛНР

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Саратовские хоккеисты передали детям из ДНР и ЛНР игрушки.

Хоккеисты «Кристалла» и директор спортивной школы «Кристалл» Максим Даниленко посетили социально-оздоровительный центр «Ударник» в Энгельсском районе. Спортсмены встретились с детьми из Донецкой и Луганской народных республик, проживающими в пункте временного размещения.

Нападающие «Кристалла» Роман Быков, Антон Подорожников, Александр Юкин рассказали детям об основных правилах здорового образа жизни, а также об особенностях тренировочного процесса в хоккее.

«Мы уже второй раз участвуем в подобной акции. Это очень важно поддержать ребят и вдохновить их на занятия спортом», – считают хоккеисты.

Напомним, благотворительная акция «Игрушкопад» прошла на ледовой арене Саратова в декабре прошлого года в поддержку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Она была инициирована Саратовской областной спортивной школой олимпийского резерва по хоккею «Кристалл», хоккейным клубом «Кристалл» при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области. Матч лично посетил также глава региона Роман Бусаргин. В акции приняли участие все желающие, принеся на матч новые мягкие игрушки.

Фото: izvestia64.ru

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7 комментариев

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Алвер
Ответ продавец-пипец
Лучше им Мир подарите!!!
Наши ребята на Донбассе за это и борятся
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Александр Невский
Молодцы парни , Россия единственная здоровая страна .
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Александр Невский
Молодцы парни за подарки , освобождение Украины от нацистов скоро будет и можно хоккейную команду возрадить Донбасс и Луганск .
+5
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продавец-пипец
Лучше им Мир подарите!!!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Iuasamotu
"Игрушкопад", для Энгельска, звучит двусмысленно.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Х
Респект и уважуха!✊🏻👍🏻
+6
-4
+2
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Александр Романов
Хоккеисты молодцы
Но сейчас польется грязь
+12
-7
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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