Мобилизованный экс-хоккеист из Челябинска Подставкин погиб на Украине
Бывший хоккеист челябинского «Челмета» Александр Подставкин погиб на Украине.
В Чебаркуле похоронили 30-летнего экс-хоккеиста, погибшего 28 декабря, сообщила Людмила, мать Подставкина.
«23 октября Саша получил повестку, я его немного уговаривала не ходить. Но он мне резко ответил: «Прятаться я не буду». Он у нас всегда был отважный, капитан команды.
До декабря он находился на полигоне «Азов» в Чебаркуле. 8 декабря они улетели в Ростов, а оттуда уже их отправили на Украину.
Сашу почему-то вообще приписали к Западному [военному] округу, поэтому мы его долго искали. Вообще много непонятного, лишь бы как. Если получится, буду звонить в Народный фронт.
Он серебряный призер России по молодежке МХЛ-Б, у него много было наград. Столько ребят было на прощании, я горжусь своим сыном.
Последние слова его: «Мама, у тебя все будет хорошо, я тебя люблю больше всех», – рассказала мама игрока.
Подставкин был воспитанником «Мечела», он также провел 9 матчей за «Челмет», играл в смоленском «Славутиче» и Чебаркуле.
У Александра остались жена и две дочери.
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