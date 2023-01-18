Мобилизованный экс-хоккеист из Челябинска Подставкин погиб на Украине

Бывший хоккеист челябинского « » Александр Подставкин погиб на Украине.

В Чебаркуле похоронили 30-летнего экс-хоккеиста, погибшего 28 декабря, сообщила Людмила, мать Подставкина.

«23 октября Саша получил повестку, я его немного уговаривала не ходить. Но он мне резко ответил: «Прятаться я не буду». Он у нас всегда был отважный, капитан команды.

До декабря он находился на полигоне «Азов» в Чебаркуле. 8 декабря они улетели в Ростов, а оттуда уже их отправили на Украину.

Сашу почему-то вообще приписали к Западному [военному] округу, поэтому мы его долго искали. Вообще много непонятного, лишь бы как. Если получится, буду звонить в Народный фронт.

Он серебряный призер России по молодежке , у него много было наград. Столько ребят было на прощании, я горжусь своим сыном.

Последние слова его: «Мама, у тебя все будет хорошо, я тебя люблю больше всех», – рассказала мама игрока.

Подставкин был воспитанником « », он также провел 9 матчей за «Челмет», играл в смоленском « » и Чебаркуле.

У Александра остались жена и две дочери.