Мобилизованный экс-хоккеист из Челябинска Подставкин погиб на Украине

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Бывший хоккеист челябинского «Челмета» Александр Подставкин погиб на Украине.

В Чебаркуле похоронили 30-летнего экс-хоккеиста, погибшего 28 декабря, сообщила Людмила, мать Подставкина.

«23 октября Саша получил повестку, я его немного уговаривала не ходить. Но он мне резко ответил: «Прятаться я не буду». Он у нас всегда был отважный, капитан команды.

До декабря он находился на полигоне «Азов» в Чебаркуле. 8 декабря они улетели в Ростов, а оттуда уже их отправили на Украину.

Сашу почему-то вообще приписали к Западному [военному] округу, поэтому мы его долго искали. Вообще много непонятного, лишь бы как. Если получится, буду звонить в Народный фронт.

Он серебряный призер России по молодежке МХЛ-Б, у него много было наград. Столько ребят было на прощании, я горжусь своим сыном.

Последние слова его: «Мама, у тебя все будет хорошо, я тебя люблю больше всех», – рассказала мама игрока.

Подставкин был воспитанником «Мечела», он также провел 9 матчей за «Челмет», играл в смоленском «Славутиче» и Чебаркуле.

У Александра остались жена и две дочери.

83 комментария

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Thunder 63
Ответ Gari Voter come back...
когда на штыках и с погромами устраивают госпереворот но при поддержке сша это легитимные,а выбранный президент не легитимен это просто бред и кстати обеспечение элементарной безопасности и амбиции это разные вещи
Госпереворот - это когда янукович вместо интересов своей страны решил лечь под Пу. Обеспечение безопасности путем уничтожения своей экономики, промышленности, смерти сотен тысяч трудоспсобного населения? Отличный план. Надёжный как швейцарские часы
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Sekir
Ответ bellyashe
сограждане, не берите повестки, не ходите в военкоматы, если пришла на дом - смело выкидывайте, никто не докажет, что вы её видели и вам она дошла. делайте всё, чтобы не обнаружить себя в окопе под Бахмутом, вам нечего там делать и не за что погибать. берегите себя👌
А если дали в руки под роспись?
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Itachi-san
"На Украине" ахах, мастера слова...
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sintenced
Вот это... подстава! (ба-дум-тс)
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IrbIS
Ответ Thunder 63
О, вот оно истинное лицо завоенщины: выполняйте наши требования или мы закидаем вас ракетами. Стыдно, что такое гуляет в России на свободе, но наш аналог Нюрнберга это исправит)
твой аналог Нюрнберга ты увидишь лишь в своих снах
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Мистер Блин
Прятаться не буду, пойду убивать таких же, которых выдернули из мирной жизни.
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Мистер Блин
Ответ Thunder 63
А мог 3к штрафа заплатить (и то, если бы поймали) и жить спокойно. Но выбрал идти убивать за имперские амбиции нелегитимного президента Пу. У любого выбора есть последствия - вот и получил
3к заплатить по решению суда, то есть не платить вообще.
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Мистер Блин
Ответ Pigmalion
А кто легитимный президент?
Ну не тот, кто отменяет порог состоявшегося голосования в 50%, а считает процент от 10% проголосовавших от общего количества😂😂😂
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WSW
Тут уже все блм и 321-м, пятки обсосали ?
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brig_Mercury
Ответ АРХАТ
Если власть так переживает за людей Донбасса - забирайте их себе, на Дальний Восток где мало населения. Деревни вымирают. Зеленский был бы не против.
Всё правильно пишите, только боюсь, кто захотел, уже уехал. А кто будет жить на новых землях вообще не понятно, так же как не понятно за счёт чего и как их будут восстанавливать.
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Gari Voter come back...
Ответ Thunder 63
А мог 3к штрафа заплатить (и то, если бы поймали) и жить спокойно. Но выбрал идти убивать за имперские амбиции нелегитимного президента Пу. У любого выбора есть последствия - вот и получил
когда на штыках и с погромами устраивают госпереворот но при поддержке сша это легитимные,а выбранный президент не легитимен это просто бред и кстати обеспечение элементарной безопасности и амбиции это разные вещи
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-1
-1
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stazvarrr
тут речь не о том кто прав и кто виноват . Понятно что политики му.@ки и у нас и на той стороне. Речь о том что парень погиб. Погиб на войне. Жаль
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Der neue
Ответ Николай Осокин
пусть всу складывают оружие и руководство украины выполняет требования России! а иначе будут и дальше без света сидеть и от ракетных ударов содрогаться.
О, ещё один.Дуй на интервью к Дудю, там такие сейчас в тренде.За 1 день почти 10 миллионов просмотров.
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Space666
Нет войне!
+3
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simens
Сам подставился !. Земля стекловатой . Пошел воевать за дворцы и путинские хотелки вместе с пригожининскими убийцами и уголовниками. Получил заслуженную смерть на чужой земле.
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Thunder 63
Ответ Николай Осокин
пусть всу складывают оружие и руководство украины выполняет требования России! а иначе будут и дальше без света сидеть и от ракетных ударов содрогаться.
О, вот оно истинное лицо завоенщины: выполняйте наши требования или мы закидаем вас ракетами. Стыдно, что такое гуляет в России на свободе, но наш аналог Нюрнберга это исправит)
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IrbIS
Ответ Лжетрофеич
Быть крысой, по-твоему, - это отказаться убивать людей из-за хотелок одного человека? Это обречь жену на вдовство, детей на сиротство, только для того, чтоб помочь сохранить власть уродов? Достоинство - это быть рабом: скажут - отдай пенсии, зарплаты, скажут - иди убивай людей? Сдается мне, в своих взглядах ошибаешься ты.
быть крысой это при первом же замесе сбежать, а потом рассказывать с паспортом израиля как они не хотят жить в стране которая воюет с соседями, они сбежали бы даже в случае если бы понадобилась защищать страну от агрессии, и этому тоже нашли оправдание, никакой угрозы для них не было, никто их в автозаки не сажал и не вёз на сборные пункты,
их надо было сразу гражданство лишать с конфискацией имущества, в том числе и их родителей за то что вырастили таких...
не помню очередей в мексику и канаду во время вторжения во вьетнам, и уж тем более амеры не донатили на вьентамские вооруженные силы как это делают некоторые россиянцы...
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Николай Осокин
Ответ The Beaver
Комментарий удален пользователем
да это типичные аппазиционеры-всепропальщики)
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nnn4404
ни за что полег!!! а в будущем на таких клеймо еще будет висеть.
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Дмигорь Знамеранский
вдумайтесь, 8 декабря в Ростов, 28 декабря уже двухсотый. просто мясом закидывают. стратеги.
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Der neue
Ответ АРХАТ
Если власть так переживает за людей Донбасса - забирайте их себе, на Дальний Восток где мало населения. Деревни вымирают. Зеленский был бы не против.
Да не переживает эта власть ни за людей с донбасса, ни за людей с дальнего востока…эта власть вообще ни за каких людей не переживает
+2
0
+2
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Vadim Medvedev
Ответ Hola Hola
Я думаю спортсу необходимо выяснить спортивное прошлое всех мобилизованных и рассказывать нам о судьбе каждого. Наверняка там полно бывших боксёров, гимнастов, шахматистов.
а что, ты против новостей о наших героях, которые пали сражаясь за родину выполняя задачи по демилитаризации и денацификации?
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Мистер Блин
Ответ server34
Грустно всё это. Жаль, что определённая часть россиян всё это поддерживает. Лучше уж с позором вывести войска и признать поражение, если это спасёт жизни.
Чьи жизни он должен спасти, если судя по всему , вопрос стоит об уменьшении популяции славян, а сами славяне этого не понимают, идут рубить друг друга, тупоголовые.
+4
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+4
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Николай Осокин
Ответ server34
Грустно всё это. Жаль, что определённая часть россиян всё это поддерживает. Лучше уж с позором вывести войска и признать поражение, если это спасёт жизни.
пусть всу складывают оружие и руководство украины выполняет требования России! а иначе будут и дальше без света сидеть и от ракетных ударов содрогаться.
+1
-7
-6
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разноцветный логотип
Ответ Hola Hola
Я думаю спортсу необходимо выяснить спортивное прошлое всех мобилизованных и рассказывать нам о судьбе каждого. Наверняка там полно бывших боксёров, гимнастов, шахматистов.
да, необходимо. чтобы поменьше гойда кричали в патриотических угарах. некрологи отрезвляют.
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