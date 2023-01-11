Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Работы еще очень много. Мы на правильном пути, но есть вещи, которые нужно поправлять»

Теги Ак Барс Авангард травмы Данис Зарипов Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Илья Сафонов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче против «Авангарда» (2:1).

– Я думаю, что матч получился хорошим – обе команды играли на результат, много хороших вещей можно было увидеть на протяжении всего матча. Я доволен ребятами, они старались выполнять игровое задание, что очень важно для нашей нужной победы.

– Делали вы ставку на активное начало, учитывая быстрые пропущенные шайбы в предыдущих матчах?

– Мы говорим о том, что первые периоды действительно не всегда получаются, акцентируем внимание на этом. Мне кажется, сегодня ребята достаточно неплохо начали игру, вопросов к ним нет.

– Как вам удалось в короткие сроки наладить игровую дисциплину?

– Работы еще очень много. Я вижу, что мы на правильном пути, это однозначно, но есть вещи, которые нужно поправлять.

– Можно ли этот матч назвать лучшим в исполнении команды под вашим руководством?

– Почему? Мы и дома неплохие матчи проводили. В игре против «Авангарда», конечно, была принципиальность, это на самом деле так. Ребята проявили себя с хорошей стороны.

– Илья Сафонов вернулся в состав, но нашивка капитана осталась у Александра Радулова. Вы определились с капитаном?

– На сегодняшний день Саша – капитан. Илюха – молодой человек, для него такая нагрузка еще сложна, хотя я должен поблагодарить его за тот период, когда он был капитаном, ситуация была непростая, и он справился. Но на сегодняшний день решение такое.

– Можно ли ожидать возвращения Даниса Зарипова в состав? Будет ли он капитаном в этом случае?

– В принципе, он и есть наш капитан. Но, к сожалению, у него травма, и мы пока не знаем, когда он восстановится, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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4 комментария

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Болельщик МГ
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Ак Барс без ЗХБ это то же самое как мужик без члена
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Tina
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ЗХ и Ак-Барсу хорошей игры и в дальнейшем.
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Ильнур Хасанов
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Билялединов для акб. Как Фергюсон для М.Ю
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Alex9999995
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ЗХБ ТОП!!!
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