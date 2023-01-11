Билялетдинов об «Ак Барсе»: «Работы еще очень много. Мы на правильном пути, но есть вещи, которые нужно поправлять»

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу в матче против « (2:1).

– Я думаю, что матч получился хорошим – обе команды играли на результат, много хороших вещей можно было увидеть на протяжении всего матча. Я доволен ребятами, они старались выполнять игровое задание, что очень важно для нашей нужной победы.

– Делали вы ставку на активное начало, учитывая быстрые пропущенные шайбы в предыдущих матчах?

– Мы говорим о том, что первые периоды действительно не всегда получаются, акцентируем внимание на этом. Мне кажется, сегодня ребята достаточно неплохо начали игру, вопросов к ним нет.

– Как вам удалось в короткие сроки наладить игровую дисциплину?

– Работы еще очень много. Я вижу, что мы на правильном пути, это однозначно, но есть вещи, которые нужно поправлять.

– Можно ли этот матч назвать лучшим в исполнении команды под вашим руководством?

– Почему? Мы и дома неплохие матчи проводили. В игре против «Авангарда», конечно, была принципиальность, это на самом деле так. Ребята проявили себя с хорошей стороны.

– Илья Сафонов вернулся в состав, но нашивка капитана осталась у Александра Радулова. Вы определились с капитаном?

– На сегодняшний день Саша – капитан. Илюха – молодой человек, для него такая нагрузка еще сложна, хотя я должен поблагодарить его за тот период, когда он был капитаном, ситуация была непростая, и он справился. Но на сегодняшний день решение такое.

– Можно ли ожидать возвращения Даниса Зарипова в состав? Будет ли он капитаном в этом случае?

– В принципе, он и есть наш капитан. Но, к сожалению, у него травма, и мы пока не знаем, когда он восстановится, – сказал главный тренер «Ак Барса».

«Ак Барс» выиграл 5-й матч подряд