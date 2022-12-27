Алексей Терещенко: «Динамо» потеряло четыре года с теми лидерами, на кого они ставили. Теперь эти игроки пришли в «Ак Барс» – и то же самое начало твориться»

Теги Ак Барс Алексей Терещенко Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Динамо Матч ТВ Дмитрий Воронков Илья Сафонов Хоккей

Алексей Терещенко оценил назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».

– Думаю, есть хороший шанс, что Зинэтула Хайдярович спасет сезон «Ак Барсу». Билялетдинов знает, что и как делать.

– А что тут сделаешь? Вы видели, как «Ак Барс» мучился с «Сочи»?

– Там виднее. Внутри команды знают, что нужно сделать. Зинэтула Хайдярович – опытный тренер. Он умеет побеждать и находить подход к хоккеистам. Даже те, кто не хотят играть, сразу побегут у Билла!

– У него свои методы?

– Да, причем они абсолютно нормальные. Билялетдинов умеет организовывать людей. Он умеет ставить игру. Но все дело – в коллективе. Кто в раздевалке – такая игра.

Вот московское «Динамо» просто потеряло четыре года с теми лидерами, на кого там ставили.

Теперь эти игроки пришли в «Ак Барс» – и то же самое начало твориться с «Ак Барсом». Там теперь играет только одно звено, где выступают Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Александр Радулов.

Билялетдинову предстоит большая работа, чтобы все это исправить, – сказал бывший нападающий казанского клуба.

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