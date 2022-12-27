Алексей Терещенко: «Динамо» потеряло четыре года с теми лидерами, на кого они ставили. Теперь эти игроки пришли в «Ак Барс» – и то же самое начало твориться»

Алексей Терещенко оценил назначение на пост главного тренера « ».

– Думаю, есть хороший шанс, что Зинэтула Хайдярович спасет сезон «Ак Барсу». Билялетдинов знает, что и как делать.

– А что тут сделаешь? Вы видели, как «Ак Барс» мучился с «Сочи»?

– Там виднее. Внутри команды знают, что нужно сделать. Зинэтула Хайдярович – опытный тренер. Он умеет побеждать и находить подход к хоккеистам. Даже те, кто не хотят играть, сразу побегут у Билла!

– У него свои методы?

– Да, причем они абсолютно нормальные. Билялетдинов умеет организовывать людей. Он умеет ставить игру. Но все дело – в коллективе. Кто в раздевалке – такая игра.

Вот московское « » просто потеряло четыре года с теми лидерами, на кого там ставили.

Теперь эти игроки пришли в «Ак Барс» – и то же самое начало твориться с «Ак Барсом». Там теперь играет только одно звено, где выступают Илья Сафонов, и .

Билялетдинову предстоит большая работа, чтобы все это исправить, – сказал бывший нападающий казанского клуба.