Алексей Терещенко: «Динамо» потеряло четыре года с теми лидерами, на кого они ставили. Теперь эти игроки пришли в «Ак Барс» – и то же самое начало твориться»
Алексей Терещенко оценил назначение Зинэтулы Билялетдинова на пост главного тренера «Ак Барса».
– Думаю, есть хороший шанс, что Зинэтула Хайдярович спасет сезон «Ак Барсу». Билялетдинов знает, что и как делать.
– А что тут сделаешь? Вы видели, как «Ак Барс» мучился с «Сочи»?
– Там виднее. Внутри команды знают, что нужно сделать. Зинэтула Хайдярович – опытный тренер. Он умеет побеждать и находить подход к хоккеистам. Даже те, кто не хотят играть, сразу побегут у Билла!
– У него свои методы?
– Да, причем они абсолютно нормальные. Билялетдинов умеет организовывать людей. Он умеет ставить игру. Но все дело – в коллективе. Кто в раздевалке – такая игра.
Вот московское «Динамо» просто потеряло четыре года с теми лидерами, на кого там ставили.
Теперь эти игроки пришли в «Ак Барс» – и то же самое начало твориться с «Ак Барсом». Там теперь играет только одно звено, где выступают Илья Сафонов, Дмитрий Воронков и Александр Радулов.
Билялетдинову предстоит большая работа, чтобы все это исправить, – сказал бывший нападающий казанского клуба.
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