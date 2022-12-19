Бабенко о том, что Радулов переигрывает смены: «Это не бросилось в глаза. Боремся, но вопрос не к нему – всем напоминаем, чтобы смены были в ритме»

прокомментировал победу над « » со счетом 3:1.

– В первом периоде чувствовалось, что долго не играли. Где-то была неуверенность, много брака, чего хотели избежать. А потом вошли в ритм, хорошо большинство сработало, хороший гол в меньшинстве забили.

Единственный негативчик – что в концовке не сыграли на вратаря и пропустили. В принципе мы хорошо играли. Всех болельщиков с победой.

– по-прежнему переигрывает смены в эпизодах, гол пропущен из-за его ошибки. Для вас это проблема или просто условия работы, с которыми приходится мириться?

– Трудно сказать, из-за него или нет мы пропустили гол. И не могу сказать, что он переигрывал. Пока, до анализа, в глаза это не бросалось.

Мы с этим боремся, но здесь вопрос не к нему. Мы всем напоминаем, чтобы смены были в игровом ритме, чтобы скорость соблюдалась и дисциплина.

Когда ты свежий, у тебя и голова правильно работает, а как только наедаешься, сразу появляются ошибки.

– Из негатива есть что-то сегодня?

– Только то, что не дали вратарю сыграть на ноль. Он заслужил, здорово сыграл в первом периоде. И ребята на лавке сами просили концовку сыграть собраннее. Это единственный момент, который очень не понравился.

– останется в статусе капитана?

– Пока нас все устраивает – он выполняет все функции, которые на него возложены. И ребята его поддерживают. Думаю, что в ближайшем будущем никаких перемен не будет, – сказал исполняющий обязанности главного тренера « ».