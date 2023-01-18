Козлов про 1:2 с «Ак Барсом»: «Салават» играл правильно 38 минут. Потом мы сделали ошибку, а в третьем периоде не дотерпели»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин Виктор Козлов КХЛ Саша Хмелевски Хоккей

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги игры с «Ак Барсом». 

Уфимская команда проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2. 

– С нашей стороны было хорошее начало, подловили соперника в контратаке. В меньшинстве хорошо сыграли, выстояли четыре минуты. Мы играли правильно 38 минут. Оборонялись, когда надо было – атаковали. Потом сделали ошибку, а в третьем периоде не дотерпели.

– Как изменилась Казань после смены главного тренера?

– «Ак Барс» всегда принципиальный соперник. Это такая же хорошая и мастеровая команда с опытными нападающими и защитниками.

– Почему не смогли контролировать ход игры?

– Такому сопернику не надо давать лишние шансы. Если ошибаться, они рано или поздно этим воспользуются.

– Довольны игрой команды в атаке? Показалось, что вам не хватило эмоций.

– План на игру был – надежно сыграть в обороне и контратаковать. «Ак Барс» хорошо оборонялся, мы пытались атаковать. Когда даешь фору сопернику в один гол, сложно забить. У Казани отменная оборона.

– Поделитесь мнением об игре в большинстве?

– Если бы забили в большинстве, все пошло бы иначе. У Хмелевского был шанс, но реализовать его не получилось.

– Как оцените возвращение Панина?

Панин – наш капитан. Он хорошо выглядел, – сказал Козлов.

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1 комментарий

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Ачиваков Марат
Не хочу обидеть, но игры у команды не было, от слова совсем. Думаю, что болельщики СЮ от дерби ожидают большего. Проиграли по всем статьям. Просто унизительно было смотреть, как Радулов издевательски показывал непристойные телодвижения и дьявольскую мимику лица после забитых шайб. Полный провал.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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