Козлов про 1:2 с «Ак Барсом»: «Салават» играл правильно 38 минут. Потом мы сделали ошибку, а в третьем периоде не дотерпели»

Главный тренер « » подвел итоги игры с « ».

Уфимская команда проиграла матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:2.

– С нашей стороны было хорошее начало, подловили соперника в контратаке. В меньшинстве хорошо сыграли, выстояли четыре минуты. Мы играли правильно 38 минут. Оборонялись, когда надо было – атаковали. Потом сделали ошибку, а в третьем периоде не дотерпели.

– Как изменилась Казань после смены главного тренера?

– «Ак Барс» всегда принципиальный соперник. Это такая же хорошая и мастеровая команда с опытными нападающими и защитниками.

– Почему не смогли контролировать ход игры?

– Такому сопернику не надо давать лишние шансы. Если ошибаться, они рано или поздно этим воспользуются.

– Довольны игрой команды в атаке? Показалось, что вам не хватило эмоций.

– План на игру был – надежно сыграть в обороне и контратаковать. «Ак Барс» хорошо оборонялся, мы пытались атаковать. Когда даешь фору сопернику в один гол, сложно забить. У Казани отменная оборона.

– Поделитесь мнением об игре в большинстве?

– Если бы забили в большинстве, все пошло бы иначе. У Хмелевского был шанс, но реализовать его не получилось.

– Как оцените возвращение Панина?

– – наш капитан. Он хорошо выглядел, – сказал Козлов.