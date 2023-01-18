Панин играет с «Ак Барсом» в коньках в поддержку Амирова, борющегося с раком

Теги Ак Барс Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Родион Амиров Хоккей

Григорий Панин вышел на лед в коньках в поддержку Родиона Амирова

«Салават Юлаев» играет на выезде с «Ак Барсом» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:0, второй период). Защитник уфимской команды играет в коньках с фамилией и номером Амирова. Также на коньках написано «Мы с тобой!»

Напомним, в феврале 2022 года у нападающего «Салавата» была выявлена опухоль головного мозга. Он проходит курс лечения. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий