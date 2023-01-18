Панин играет с «Ак Барсом» в коньках в поддержку Амирова, борющегося с раком
Григорий Панин вышел на лед в коньках в поддержку Родиона Амирова.
«Салават Юлаев» играет на выезде с «Ак Барсом» в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:0, второй период). Защитник уфимской команды играет в коньках с фамилией и номером Амирова. Также на коньках написано «Мы с тобой!»
Напомним, в феврале 2022 года у нападающего «Салавата» была выявлена опухоль головного мозга. Он проходит курс лечения.
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