Панин играет с «Ак Барсом» в коньках в поддержку Амирова, борющегося с раком

вышел на лед в коньках в поддержку .

« » играет на выезде с « » в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ (1:0, второй период). Защитник уфимской команды играет в коньках с фамилией и номером Амирова. Также на коньках написано «Мы с тобой!»

Напомним, в феврале 2022 года у нападающего «Салавата» была выявлена опухоль головного мозга. Он проходит курс лечения.