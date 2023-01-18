Рафиков о том, почему не меняет дырявые носки: «Они удобные, тонкие. Не могу найти такие почему-то»

объяснил, почему не меняет дырявые носки.

Защитник « » общался с журналистами после матча с «Куньлунем», не надев обувь.

– Совсем недавно мы видели, Макдэвид выложил фотографию в дырявых носках. У тебя тоже дырявые – это какая-то примета?

– Совпадение, я думаю.

– Вы одного плана игроки.

– Нет, мы не одного плана явно.

– Ну ты сознательно не меняешь носки?..

– Они просто удобные. Удобные, тонкие, я почему-то не могу найти такие, – сказал Рафиков.

Рафиков заработает 80 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Локомотивом» («СЭ»)

«Таких больше не делают». На видео попали дырявые носки Макдэвида – кажется, им больше лет, чем самому Коннору