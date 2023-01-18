Рафиков о том, почему не меняет дырявые носки: «Они удобные, тонкие. Не могу найти такие почему-то»
Рушан Рафиков объяснил, почему не меняет дырявые носки.
Защитник «Локомотива» общался с журналистами после матча с «Куньлунем», не надев обувь.
– Совсем недавно мы видели, Макдэвид выложил фотографию в дырявых носках. У тебя тоже дырявые – это какая-то примета?
– Совпадение, я думаю.
– Вы одного плана игроки.
– Нет, мы не одного плана явно.
– Ну ты сознательно не меняешь носки?..
– Они просто удобные. Удобные, тонкие, я почему-то не могу найти такие, – сказал Рафиков.
Рафиков заработает 80 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Локомотивом» («СЭ»)
«Таких больше не делают». На видео попали дырявые носки Макдэвида – кажется, им больше лет, чем самому Коннору
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