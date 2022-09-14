Леонид Вайсфельд: «Ярославская школа не готовит ярких игроков. В «Локомотиве» люди словно останавливаются в развитии»

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Леонид Вайсфельд считает, что ярославская школа не готовит ярких хоккеистов.

– Перед матчем со СКА «Локомотив» находится за пределами зоны плей-офф. Почему у мощной ярославской команды снова не задался старт?

– Я много лет слышу разговоры про сильную ярославскую школу. Но если проанализировать ее работу, получится, что эта школа не готовит ярких игроков.

Вот возьмем Гаврикова. Владислав был хорошим защитником, перешел в СКА и стал там элитным. А, допустим, Рафиков или Елесин, которые по потенциалу ему не уступали, остались в «Локомотиве» и не прогрессируют.

То же самое и про нападающих можно сказать. Коршков, Красковский и Полунин должны быть лучшей тройкой страны, а не просто на хорошем счету в «Локомотиве». Но люди там словно останавливаются в развитии.

При этом своего талантливого Лихачева ярославцы отдали в аренду в «Амур». И 21‑летний парень там уже три гола забил, кладет шайбы в каждом матче. А в «Локомотиве» ни один игрок трех шайб пока не забросил. Вот почему его не оставили?

«Локомотив» в последние годы превратился в хорошую добротную команду. Но без полета. В других командах выросли Чинахов, Грицюк, Соркин… Яркие игроки появляются, а в Ярославле хороший добротный уровень, но элитных игроков нет. Вот пришел туда Шалунов, став лучшим снайпером плей‑офф в ЦСКА, и тоже «растворился», – сказал бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

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