«Ак Барс» подтвердил трансферы форварда Биро и защитника Калынака. Контракты с канадцами – на сезон

«Ак Барс» объявил о подписании двух иностранных хоккеистов.

Защитник Уайатт Калынак и Брэндон Биро подписали соглашения с казанским клубом на один сезон.

В прошедшем сезоне Биро выступал за «Коачеллу » в АХЛ (фарм-клуб «Сиэтла ») и набрал 34 (6+28) баллов в 56 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф он добавил 2 (1+1) очка в 5 играх.

В минувшем сезоне Калынак играл за «Пеликанс » в чемпионате Финляндии и набрал 33 (10+23) очка в 59 играх регулярки.

«Мы понимали необходимость обновления защитной линии в межсезонье и считаем, что Калинюк нас усилит. Это двусторонний защитник, габаритный, но с отличным катанием. Он умеет правильно играть и в обороне, и в атаке, способен выходить в спецбригадах. Парень с хорошим образованием и профессиональным отношением к делу, в отличном возрасте, при этом имеет опыт игры в НХЛ. Уайатт даст нашей команде нужную вариативность и равные пары защитников.

Биро – универсальный центральный нападающий, который может выходить и на краю, обученный играть и в большинстве, и в меньшинстве. Он умеет создавать моменты для партнеров, работать на пятаке и у бортов, а его быстрое катание хорошо подходит под рисунок игры команды. Рассчитываем на Брэндона как на форварда для топ-6 и спецбригад», – сказал генеральный менеджер «Ак Барса » Марат Валиуллин.