Хольмстрем подписал 2-летний контракт с «Айлендерс» на 7,25 млн долларов. Форвард набрал 45 очков в 75 матчах прошлого сезона

«Айлендерс» и Симон Хольмстрем продлили контракт.

24-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом на два года.

Средняя зарплата шведского форварда составит 3,625 миллиона долларов за сезон.

В прошлом сезоне Симон Хольмстрем провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности «плюс 5». Среднее игровое время – 16:53.