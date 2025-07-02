Хольмстрем подписал 2-летний контракт с «Айлендерс» на 7,25 млн долларов. Форвард набрал 45 очков в 75 матчах прошлого сезона
«Айлендерс» и Симон Хольмстрем продлили контракт.
24-летний нападающий подписал новое соглашение с клубом на два года.
Средняя зарплата шведского форварда составит 3,625 миллиона долларов за сезон.
В прошлом сезоне Симон Хольмстрем провел 75 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 45 (20+25) очков при полезности «плюс 5». Среднее игровое время – 16:53.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Айлендерс»
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