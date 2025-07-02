Пеллетье подписал 3-летний контракт с «Тампой», кэпхит – 841 тысяча долларов. Форвард набрал 19 очков в 49 матчах прошлого сезона НХЛ
Джейкоб Пеллетье перешел в «Тампу».
24-летний нападающий согласовал трехлетнее соглашение с «Лайтнинг» со средней зарплатой 841 тысяча долларов.
Структура договора выглядит таким образом:
Первый год: двусторонний контракт, 775 тысяч долларов;
Второй год: односторонний контракт, 850 тысяч долларов;
Третий год: односторонний контракт, 900 тысяч долларов.
В прошлом сезоне канадский форвард выступал за «Калгари» и «Филадельфию», набрав в общей сложности 19 (7+12) очков при полезности «плюс 7» в 49 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Faceoff
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