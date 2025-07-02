35-летний Фисенко подпишет контракт с «Ак Барсом» на год и 10 млн рублей

Михаил Фисенко возвращается в «Ак Барс».

35-летний нападающий подпишет соглашение на один сезон с клубом из Татарстана, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

По данным «Бизнес Online», зарплата хоккеиста составит 10 миллионов рублей.

В прошлом сезоне Михаил Фисенко выступал за «Ладу» и набрал 15 (7+8) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Форвард ранее уже играл за «Ак Барс» с 2019 по 2021 годы. Изучить статистику игрока можно здесь .