35-летний Фисенко подпишет контракт с «Ак Барсом» на год и 10 млн рублей
Михаил Фисенко возвращается в «Ак Барс».
35-летний нападающий подпишет соглашение на один сезон с клубом из Татарстана, об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
По данным «Бизнес Online», зарплата хоккеиста составит 10 миллионов рублей.
В прошлом сезоне Михаил Фисенко выступал за «Ладу» и набрал 15 (7+8) очков в 59 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Форвард ранее уже играл за «Ак Барс» с 2019 по 2021 годы. Изучить статистику игрока можно здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Бизнес Online»
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