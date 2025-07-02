Андрей Коваленко про Николая на рынке: «Агенту поступило несколько предложений от клубов НХЛ. Говорил о специфике «Сан-Хосе» – хорошо, что от них предложение не было сделано»
– В КХЛ по-прежнему называют несколько клубов – например, ЦСКА, «Локомотив» и «Торпедо», которые заинтересованы в вашем сыне Николае Коваленко. Но 1 июля он вышел на рынок неограниченно свободных агентов в НХЛ…
– В НХЛ события в общем-то развиваются по нашему плану.
Говорил в прессе о специфике трудного развития «Сан-Хосе», главного аутсайдера НХЛ, который до 1 июля обладал правами на Николая и мог сделать ему в роли ограниченно свободного агента контрактное предложение.
Думаю, в плане карьеры хорошо, что это предложение сделано не было. Теперь Николай получил право вести переговоры с любым клубом НХЛ.
– Есть ли предложения?
– Насколько знаю, именно на такой сценарий настраивался агент Николая.
Ему поступило несколько предложений от клубов НХЛ – но эти клубы ждали, когда сын станет из ограниченно свободного агента превратится в неограниченно свободного.
– Когда намерены определиться?
– Работают законы рынка НХЛ. Сначала идут подписания топ-хоккеистов, которые определяют платежные ведомости. Затем приходит время игроков со средними платежками.
Пока о сроках говорить сложно. Но мы ориентируемся, что в течение недели появится определенность.
– Готовы назвать эти клубы?
– Это некорректно. Могу сказать, что таких клубов не один и не два.
Николай на рынке теперь свободен, находится в хорошем возрасте – 25-26 лет, способен играть и в силовой, и в созидающий хоккей, а это второе-третье звенья большинства клубов лиги. Отсюда и интерес.
– По КХЛ какие-то переговоры параллельно ведутся?
– На данном этапе в этом нет смысла.
На территории КХЛ все права на Николая принадлежат «Торпедо», он ограниченно свободный агент. От этого и нужно отталкиваться, – сказал олимпийский чемпион Андрей Коваленко, отец Николая Коваленко.