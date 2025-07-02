Тарасенко разговаривал с Капризовым перед обменом в «Миннесоту»: «Я всегда верю в себя. Такое ощущение, что мне нужно что-то доказывать в каждом сезоне»
Владимир Тарасенко поделился эмоциями после перехода в «Миннесоту».
Российский нападающий ранее был обменян в «Уайлд» из «Детройта».
Владимир Тарасенко рассказал, что перед сделкой пару раз созванивался с форвардом «Миннесоты» Кириллом Капризовым. Кирилл рассказал о команде, партнерах, стиле игры. После этого Владимир отказался от пункта о запрете на обмен.
«Я всегда верю в себя. Такое ощущение, что мне нужно что-то доказывать в каждом сезоне. Поэтому я в предвкушении этого», – сказал хоккеист.
Тарасенко воодушевлен тем, что главный тренер Джон Хайнс намерен в это межсезонье приехать во Флориду, чтобы встретиться с ним и его семьей.
«Это очень важно для нас. Чтобы лучше понимать друг друга, понимать ожидания и чем больше ты знаешь о команде, тем быстрее чувствуешь себя комфортно», – сказал нападающий.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Athletic
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